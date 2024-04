⁠Exnovia de Miguel Bueno reveló la razón de su ruptura con el cantante

El cantante Miguel Bueno y la creadora de contenido Carolina Picorios sostuvieron una relación de aproximadamente seis años. Sin embargo, meses antes de que el joven ingresara a ‘La casa de los famosos’ finalizaron su noviazgo.

No obstante, debido a la participación de Miguel en el reality del Canal RCN, los seguidores de la paisa, le han enviado mensajes y videos del comportamiento del cantante dentro del reality, situación que ha desencadenado un par de comentarios en sus redes sociales.

Según ha manifestado la modelo, para ella no ha sido fácil llevar la situación de su soltería y más, viendo a su exnovio en televisión. En redes sociales ha realizado este tipo de comentarios. “A nadie le deseo un despertar así”, “No hay nada más bonito que la comunicación. La gente distorsiona todo”, “En la vida hay que evitar lo que desea mal”, “Soy una niña en cuerpo de mujer con su vida expuesta y lidiando sola”, “Sé que fue decisión mía mostrar mi vida sentimental, pero no lo usen en mi contra”.

¿Por qué Miguel Bueno terminó con su exnovia?

En entrevista con el creador de contenido Camilo Pulgarin, en el videopodcast ‘Gordas de envidia’, la paisa confesó las razones de su ruptura y reveló si volvería con él. “¿Por qué finalizó tu última relación?”, le preguntó el influencer, a lo que ella le respondió lo siguiente:

“Estoy soltera porque tomamos la decisión. Es un momento en el que los dos nos tenemos que enfocar en nuestras carreras y ya. Estábamos jalando para dos lados diferentes y ya llevábamos cuatro años”, dijo. “¿Y cómo va esa tusa”, le preguntó Pulgarín. “Bien, siento que he tenido subidas y bajadas e hice mi duelo en la relación”, expresó Carolina.

Finalmente, el personaje de María José le preguntó si regresaría con el cantante, ella se negó rotundamente, y su razón, estaría relacionada con problemas de alcohol. “¿Si tuvieras la oportunidad de volver con esa persona, lo harías?”, a lo que Carolina contestó: “Tendríamos que madurar demasiado los dos, yo sé que soy madura, pero hay muchas cosas que tendrían que cambiar y el alcohol es una”.

“A mi no me malviaja, el alcohol es algo que está en la vida de las personas, pero ya después de dos relaciones fallidas por culpa del alcohol, ya entiendo que el amor de mi vida no toma alcohol”, aseguró. Aquí la entrevista desde el minuto 48:16.

