Exnovia de Melfi criticó a Nataly Umaña por escándalo en ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos, reality del canal RCN, dio como resultado uno de los escándalos más grandes del año. El final del amor entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminó en vivo y en directo por la supuesta infidelidad de la actriz con Miguel Melfi, uno de los concursantes del programa que espera darle a la celebridad que más resista 400 millones de pesos.

El intérprete recordado por su participación en el seriado Tu voz estéreo llegó hasta los estudios de grabación del formato y le recitó un extenso discurso a su pareja, con quien llevaba más de 12 años, para agradecerle por el amor que le tuvo y para desearle lo mejor en su nueva vida sin él. Entre lágrimas, Natalia escuchó las palabras de su ahora exesposo, quien le entregó el anillo con el que se habían prometido estar juntos hasta el final de sus días.

Dentro de todas las aristas que han surgido alrededor de la situación, recientemente impacto la aparición de la exnnovia del cantante panameño en televisión nacional. La ecuatoriana, que también se dedica a la música, condenó los actos de Melfi y de Umaña, y reveló algunos detalles de su romance con el supuesto amante de la colombiana.

¿Quién es la exnovia de Melfi?

Se trata de Andreina Bravo, una joven que decidió manifestarse al respecto en una entrevista con el programa de variedades matutino del canal RCN Buen día Colombia.

“Mi relación al principio parecía como color de rosa porque obviamente en el programa vives una realidad que no es la tuya entonces como te digo eso me dio muchísimo aprendizaje (...) Mi relación fue un aprendizaje rotundo en el cual me pongo a mí de primero y por eso siempre digo que son importantes todas las cosas que pasan en nuestra vida”, inició diciendo.

¿Qué dijo la exnovia de Melfi?

Es de recordar que Melfi y Andreina se conocieron e iniciaron una relación, también, en un reality. El programa se llamó El poder del amor y fue transmitido en el año 2021 a través de Ecuavisa. “Para mí la infidelidad no está bien, no se ve bien, viene desde casa. A uno le enseñan en la familia que debe respetar a las personas y hay que ser conscientes de las acciones, pues pueden repercutir a los demás y tener líneas irreversibles, pero me parece una falta de respeto”, dijo sobre su expareja y la relación de él con Umaña, recordada por su trabajo en la popular producción El cartel de los sapos.

A su vez, Andreina explicó que Melfi no es una mala persona, pero que simplemente su relación no había funcionado. “Hoy me siento en paz y liberada. He dejado atrás todo y considero que es importante mirar hacia adelante. Uno tiene que ponerse límites y priorizarse cuando una relación no es saludable. No quiero entrar en más detalles (...) No es una mala persona, simplemente tengo mis límites y estándares. Si algo te lastima, debes alejarte. La familia de él fue maravillosa y estoy muy agradecida por ello”, agregó.