Exnovia de Feid tendría un nuevo amor. ¿Es otro cantante?

En junio del 2023, Karol G y Feid confirmaron los rumores de una relación amorosa entre ellos. Luego de varias semanas de comentarios, la pareja fue vista tomada de la mano en los pasillos del Kaseya Center, escenario en Miami, Estados Unidos, en el que Ferxxo realizó uno de sus conciertos.

Desde entonces, a los cantantes se les ha visto en otras ocasiones juntos, por ejemplo, de rumba en Medellín, y compartiendo fechas importantes con sus familias. A pesar de ello, los reguetoneros mantienen su noviazgo bajo reserva, de hecho, ‘la bichota’, en una entrevista con Billboard, explicó que su silencio al rededor de su relación tenía que ver con sus ganas de cuidarla.

Puedes leer también: Ella sería la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

Los exnovios de Karol G y Feid

Antes de convertirse en novios, los paisas tuvieron relaciones muy sonadas. Mientras que Carolina Giraldo estuvo en pareja con su colega Anuel AA, Salomón, nombre de pila de Feid, fue novio de una modelo e influencer llamada Nicole Betancur.

Exnovia de Feid acusada de atacar a Karol G

Justamente, el año pasado hubo una controversia detrás de la ex de Feid, a quien se le acusó de enviarle indirectas al intérprete de Tengo fe y a su actual pareja. Ella misma se defendió y, a través de un video publicado en TikTok, mencionó que su relación con Ferxxo había terminado dos años atrás y que lo único que sentía por él era agradecimiento y cariño.

“Me he dado cuenta de que en los últimos dos o tres días, he estado en ciertos medios de comunicación de mi país (…) Y más que defenderme o hablar sobre el tema en específico, quería hacer este video por un motivo. En realidad me pone muy triste que medios de comunicación en mi país se presten para fomentar el odio hacia una persona, con información completamente falsa (...) Nunca me he pronunciado sobre este tema, es la primera y última vez que lo voy a hacer. Yo con esa persona terminé hace dos años y el único sentimiento que tengo hacia él es gratitud. Hacia su nueva pareja siento mucha admiración de mujer a mujer”, dijo.

La polémica había resultado por la supuesta realización de un video por parte de Nicole en el que ‘atacaba’ a Karol G diciendo: “Mi amor, la verdad es que usted se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos”.

Te puede interesar: Aleks Syntek habló sobre la adicción que casi le cuesta su matrimonio

La terminada relación con Feid ya está en el olvido para Nicole y, de hecho, se le ha venido relacionando con un importante cantante español. Se trata de Daniel Heredia Vidal, reconocido en la industria del entretenimiento como Rels B. Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores, a los dos, en días recientes, se les ha visto de vacaciones en los mismos lugares.

Inicialmente se les vio en la playa, pasando algunos días de relajación, para luego estar en Islandia, país en el que han disfrutado de la nieve y de increíbles paisajes.