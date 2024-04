Exintegrante de Sábados Felices sufrió aparatoso accidente casero: “No estaría viva”

Patricia Silva es una comediante a quien el público colombiano reconoce gracias a su trabajo en Sábados Felices, programa del canal Caracol en el que participó por más de 37 años, hasta que se retiró en 2023.

Sin embargo, lejos de su profesión, la famosa comediante se volvió noticia en días recientes por el accidente en el que, según ella, estuvo a punto de perder la vida.

Patricia Silva, humorista de ‘Sábados Felices'. Fotografía por: Instagram

Así fue la aparatosa caída de Patricia Silva

De acuerdo con lo que contó la antigua humorista de Sábados Felices, todo ocurrió hace poco más de un mes, cuando realizaba una labor cotidiana del hogar.

“Yo me subí a una escalerita de esas de dos niveles, pequeña y de plástico, que creo que casi todo el mundo tiene en casa. Ahí me subí para colgar mi ropa y, aunque no era muy alto, me caí no sé cómo y quedé inconsciente”, explicó en una charla con La Red.

“Yo creo que no estaría viva y de verdad te lo digo (...) el golpe fue tremendo y cuando reaccioné tenía un dolor agudo y todo era negro”, agregó Patricia Silva.

A pesar de lo severa que resultó la caída, la exintegrante de Sábados Felices no solicitó asistencia médica. Sin embargo, el dolor se volvió tan insoportable que se vio obligada a buscar ayuda profesional y fue cuando se dieron cuenta que tenía una costilla rota.

“Seguí con mi trabajo normal porque el doctor me dijo que la costilla se arreglaba sola, aun cuando iba sentir dolor y molestia (...) El chichón fue tan grande que luego se me bajó el morado al ojo, como si me hubieran pegado un puño en la cara. Así duré como una semana”, comentó en su charla con La Red.

Patricia Silva sufrió consecuencias mentales por su accidente casero

Aparte de las consecuencias físicas que le dejó esta caída en varias partes del cuerpo, la antigua miembro de Sábados Felices admitió que su salud emocional también se vio afectada.

“Una caída te deprime, ¿sabes? Yo quedé muy triste durante muchos días, lloraba y me preguntaba: ‘¿Por qué me caí?’. Yo tenía un dolor horrible, pero no decía nada y me fui a trabajar así, a hacer mis presentaciones (...) Parece inofensiva muchas veces, pero tengan cuidado porque una caída es tenaz”, concluyó Patricia Silva, quien cumplirá 65 años en agosto próximo.