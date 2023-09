¿Exfutbolista ‘Totono’ Grisales es sobrino de Amparo?: hermana de la diva explica

Patricia Grisales, hermana de Amparo Grisales, se tomó el tiempo de aclarar un rumor que empezó a surgir en redes sociales, aquel que señala que ella y su hermana, la ‘diva de Colombia’, son tías del exfutbolista colombiano Freddy ‘totono’ Grisales. A través de su cuenta de Twitter, la publicista habló del tema.

¿Qué será de la vida del sobrino de Amparito y Patricia Grisales?” se lee en el tweet que contestó la hermana de ‘la diva de Colombia’. El trino estaba acompañado de dos imágenes del deportista colombiano.

“No es sobrino. Al menos que nosotras sepamos. Y para el bobazo que dice el “nieto”, menos. Para eso hay que tener hijos y Amparo no los tiene. Así que no es abuela”, contestó inicialmente Patricia.

Posteriormente, al darse cuenta de que el trino de su supuesto sobrino era consecuencia de un chiste que se ha venido haciendo en internet, Patricia se tomó con más calma el trino, que le provocó risa. “Ya vi cuál es el juego. No había visto semejante embarrada”, añadió Amparo Grisales.

Menos que nosotras sepamos. Y para el bobazo que dice el “ nieto “ menos. Para eso hay que tener hijos y amparo no los tiene. Así que no es abuela 😂😂😂😂😂 — Patricia Grisales (@patgrisales) September 12, 2023

Patricia Grisales contó por qué dejó la televisión: “me sentí muy maltratada”

Garzón vive, en 2018, se convirtió en la última producción televisiva en la que actuó Patricia Grisales, hermana de Amparo Grisales. Desde entonces, la familiar de la diva de Colombia decidió alejarse de las pantallas. En una reciente entrevista con el programa Lo sé todo, reveló las razones por las cuales tomó esa decisión.

“Estaba haciendo una telenovela de ese último personaje grande e importante que interpreté, y allí me di cuenta de que el trato con los actores extranjeros era muy diferente al que recibíamos los actores nacionales (...) Yo me sentí muy maltratada, y en dos ocasiones me fui de la grabación porque tuve inconvenientes y eso me pareció muy injusto y grosero”, dijo la artista que tiene carrera 40 años de experiencia.

Patricia aseguró que le parecía injusto, con ese tiempo de trayectoria, seguir haciendo casting, además, con quienes que no estaban a la altura. “Me ponían con personas que carecían tanto de experiencia como de talento”, sentenció.

La artista aseguró que la profesión de la actuación no es agradecida, pues la retribución no es justa. Los pagos, por ejemplo, no eran consecuentes con su trabajo, dice la caldense, pues le ofrecían salarios similares a los que ganaba 14 años atrás.

“Los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de evolucionar y avanzar, pero no para ir hacia atrás (...) Me desilusioné bastante del gremio”, resaltó la actriz cuyo trabajo resaltó fuertemente entre los años ochenta y noventa.