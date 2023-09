Exesposo de Sofía Vergara ya tendría nueva novia y es 13 años menor: ¿quién es?

Tras anunciar su divorcio, en julio de 2023, Sofía Vergara y Joe Manganiello tomaron sus propios caminos. Mientras a la estrella barranquillera se le ha visto compartiendo con

familia y amigos, al actor de Pittsburgh lo captaron los paparazzis en compañía de quien seria su nueva pareja romántica. Se trata de la actriz californiana Caitlin O’Connor.

Joe y Caitlin comparten profesión, y al parecer, el gusto por el deporte, pues, según reporte de Page Six, fueron captados, en ropa deportiva, mientras salían de un gimnasio en California. La pareja, cuya diferencia de edad es de 13 años, pues la actriz tiene 33, el actor tiene 46, lucía muy relajada al momento de abordar el automóvil del ex de Sofía Vergara.

¿Quién es Caitlin O’Connor, la supuesta nueva novia de Manganiello?

Además de ser actriz, es modelo y presentadora. Nació el 3 de agosto de 1990 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Dentro de sus papeles más relevantes se encuentra el de Dyan Cannon en la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO. Ha trabajado, además, en películas como 7 Lives Exposed, Electric Love y American Satan.

Joe Manganiello se hizo nuevo tatuaje, ¿en honor a Sofia Vergara?

Recientemente, El actor de True Blood dejó ver el tatuaje que se hizo en uno de sus antebrazos: la palabra Ángel en idioma armenio.

Aunque algunos internautas intentaron conectar la nueva pieza que adorna el cuerpo de Manganiello con Sofía Vergara, la verdad es que el actor no se refirió al significado de su nuevo tatuaje, escrito en armenio por la ascendencia familiar del nacido en Pittsburgh. Sin embargo, el tatuador de Joe, un artista llamado Rubén Malaysn, publicó una fotografía del ex de ‘La Toti’ llevando en brazos a su mascota, una chihuahua llamada Bubbles.

Es de recordar que Sofía Vergara decidió cederle a su exesposo la custodia de su mascota, pues, según le contó a Ellen DeGeneres, la perrita la odiaba, pero amaba a Joe. La relación de Bubbles y Joe, confesó, era más fuerte que la que ella tenía con la chihuahua.

“No tengo un perro, no es mío. Joe tiene un perro. Ni siquiera parece un chihuahua, parece una especie de oso de peluche. El perro era para mí, lo compré para mí, llegó y me ignoró completamente. Fue directamente por él. Se ha llevado todo lo que era mío”, inició diciendo en el programa de entrevistas de DeGeneres.

Gracias a la foto subida por el tatuador, seguidores de Joe aseguran que se habría tatuado en honor a su mascota, a quien, al parecer, consideraría como un ángel en su vida.