Exesposo de Lorna Cepeda se fue en contra de la actriz: “Son 21 años de infamias”

Tras el estreno de la nueva temporada de Yo soy Betty, la fea, la historia de vida de Lorna Cepeda, integrante del elenco, volvió a tomar relevancia entre los televidentes. Fue entonces cuando se recordó la relación amorosa que la actriz tuvo con Eduardo Paz, padre de sus hijos Daniela, Nathaniel y Mariano.

Lorna Cepeda junto a Daniela, Nathaniel y Mariano, sus tres hijos. Fotografía por: Instagram @lornacepeda

La pareja estuvo casada durante varios años, pero todo terminó por diferencias irreconciliables, según contó la cartagenera, quien aseguró en su momento que se vio obligada a ver sola por sus hijos.

“Desde hace seis años no tengo ayuda del padre de mis hijos. Velo por ellos económicamente. A veces es complicado porque son tres hijos, tres pensiones, seguro, vacaciones, ropa y todo. Gracias a Dios siempre he tenido el apoyo divino, pero la verdad es que he pasado por momentos de tristeza, de miedo y de desequilibrio”, comentó Lorna Cepeda en 2009 a El Tiempo.

Puedes leer aquí: “Muchos años juntos”, pareja de Ana Karina Soto sorprendió al recordar a Marbelle

10 años después, cuando se casó su hija mayor, la actriz le dedicó un mensaje en el que, indirectamente, mencionó a Eduardo Paz y dejó al descubierto que su ex no asistió a la boda de Daniela: “No muchas mujeres entregamos a sus hijas en el altar, pues generalmente lo hace el padre, pero llore de la felicidad y de la emoción”.

Eduardo Paz, exesposo de Lorna Cepeda, rompió el silencio

En una charla con Infobae, el argentino se desahogó contra las mentiras que, según él, la ‘Peliteñida’ de Yo soy Betty, la fea ha dicho durante años sobre la relación que tuvieron. Además, explicó la razón por la cual se mantuvo hermético durante mucho tiempo.

“Desde 2008 le prometí a mi hija que no iba a hablar de su madre y he cumplido, pese a las continuas mentiras e infamias que repite, mientras se niega sistemáticamente a hablar conmigo. Que me diga frente a frente las historias falsas que repite (haciéndose la heroína) a la prensa y que ha repetido a mis hijos”, expresó Eduardo Paz sobre Lorna Cepeda.

No te pierdas: Sebastián Martínez mostró cómo es su relación con Shenoa, hija que Kathy Sáenz tuvo antes de conocerlo

Por último, el antiguo esposo de Lorna Cepeda entregó su versión sobre los motivos por los cuales no estuvo presente en el matrimonio de su hija Daniela: “Si yo no participé del casamiento de mi hija fue porque ella hizo de todo para que eso no sucediera (...) Son 21 años de infamias para no asumir su culpa en nuestro divorcio”.