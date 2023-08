Exesposa de Luis Alberto Posada envió fuerte indirecta. ¿Por su nueva novia?

En agosto del año pasado se comenzó a rumorar que Luis Alberto Posada y su esposa Katalina Posada estarían separados, luego de un matrimonio de 15 años. Las especulaciones surgieron porque de un momento a otro la pareja dejó de aparecer en sus redes sociales.

Luis Alberto Posada y Katalina Posada. Fotografía por: Instagram

Luego de varios días de constantes preguntas, el artista de música popular decidió responder, de manera contundente, por medio de un comunicado. “A todos quiero solicitar de manera más atenta, que prime el respeto y el tacto, al momento de emitir, difundir y replicar cualquier tipo de información sobre asuntos que hacen netamente parte de mi vida personal y la de mi familia. Mis hijos crecen actualmente en un hogar lleno de amor, cariño, respeto, solidaridad y apoyo; el cual hemos construido con todo el empeño del mundo en pro de ellos y su futuro”.

¿Luis Alberto Posada y su esposa Katalina Posada se separaron?

Además de las declaraciones del cantante, quien era gran amigo de Darío Gómez, Katalina Posada también decidió despejar las dudas de sus seguidores, quienes a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ le habían escrito: “todos los medios dicen que te separaste del maestro porque tú le fuiste infiel”. La también mánager del artista no dudó en responder y negar esas acusaciones: “jamás, lo amo con locura y no tendría el valor de dañarle. Eso es falso de toda falsedad”.

Esas fueron las únicas declaraciones que hicieron los famosos; sin embargo, en redes afirman que, en efecto, sí estarían separados, porque ya se habla de una nueva novia del cantante, con quien fue visto hace unos días durante un evento cultural en Antioquia.

¿Katalina Posada reaccionó a la supuesta relación de Luis Alberto Posada con otra mujer?

Horas después de viralizarse la imagen del cantante con Diana Marcela Sánchez, quien, según La Red, sería su nueva novia, Katalina Posada no dudó en reaccionar en redes sociales.

En su cuenta de Instagram donde tiene 132 mil seguidores, la mujer de 36 años dejó un fuerte mensaje, que muchos interpretaron como una indirecta para Luis Alberto Posada: “estoy a esto de contar toda la verdad porque mientras caperucita eche el cuento, el lobo siempre será el malo. Consejo del día: el que está quieto, se deja quieto”, se lee en una imagen que publicó en historias. Luego añadió: “señora jajajajaja no me hagan reír que se me caen los dientes”.