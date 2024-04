Exesposa de Diomedes Díaz causó polémica: “él no era nadie, yo lo llevé a la cima”

Diomedes Díaz fue uno de los artistas de música vallenata más comentados de la industria del entretenimiento, no solo por su carrera artística y todos sus éxitos, sino también, por todos los escándalos que protagonizó relacionados con su vida personal.

El artista causó polémica por el sinnúmero de mujeres que pasaron por su vida sentimental. Patricia Acosta fue su primera esposa y la madre de sus hijos Martín Elías, Rafael Santos, Luis Ángel y Diomedes de Jesús. Aunque el cantante tuvo más mujeres, Acosta fue la única con la que se casó, en 1978, pero luego de 17 años se separaron luego de varias infidelidades.

¿Qué pasó con Patricia Acosta, primera esposa de Diomedes Díaz?

En las últimas horas, Patricia Acosta se convirtió en blanco de críticas por unas declaraciones que brindó en redes sociales sobre el intérprete de La ventana marroncita.

En un video que circula en redes sociales, la mamá de Martín Elías habló un poco de su historia de amor con el cantante: “yo solo tuve un solo hombre, me conocí con Diomedes ahí (señaló el lugar) eso es un don de Dios que me hizo regalarle a mí a él... Él pasó y le gusté. Tenía 13 años y él 12, no era nadie, Diomedes no era nada... A él lo llevé a la cima yo. ¡Claro que lo llevé porque él se enamoró!”, señaló.

De igual manera, aseguró que gracias a una herencia que le dejó su papá, salió adelante con Diomedes. Además, resaltó el gusto que él tenía por las mujeres con kilos de más. “A él le encantaban las gorditas, el mundo de él eran las gordas, y las gorditas somos bonitas, entonces él se enamoró, se enloqueció porque él era un campesino pobre, mi papá murió y nos dejó herencia”.

Críticas a Patricia Acosta por declaraciones sobre Diomedes

Las palabras de Acosta le han dado la vuelta a las redes sociales, generando toda una polémica, algunos usuarios estuvieron a favor y otros en contra. “Y si ella era la de la plata, porque quiso quitarle hasta la sangre a Diomedes”, “esta vieja si es creída ya mija deja tu show ya tu tiempo acabo diomedez amo a todas”, “Las canciones que le sacó a ella fueron las canciones que lo dieron a conocer y son una poesía indiscutiblemente ella fue su musa de inspiración siempre”, “lo que nadie le quita es que puede beber toda la noche escuchando Diomedes y sabiendo que las canciones eran pa ella”, “esta señora desde que Diomedes Díaz murió fue que empezó hablar todo esto pero mientras él vivía no decía nada porque sería”.

Diomedes Díaz tenía una obsesión por tener una hija

Diomedes y Patricia se convirtieron en padres de cuatro varones. Sin embargo, según contó Acosta en una oportunidad, el cantante de Mi primera cana se quedó con la ilusión de tener una hija con ella.

“Diomedes siempre quiso tener una hija conmigo, pero Dios lo premió con cuatro hermosos hijos. La verdad es que nadie puede llevarle la contraria a los designios de Dios. Yo estudiaba en Bucaramanga y una vez llegó Diomedes a visitarme. Allá, me la pasaba con mi gran amiga y compañera de estudio Olga Patricia Ramírez, quien era de Riohacha. Ese día Diomedes dijo que la primera hija que tuviéramos se iba a llamar así, por las dos”, contó.