Ex de Orlando Liñán le habría dejado indirecta tras su separación: “cobardes”

El final de la relación entre Tita Contreras y Orlando Liñán fue uno de los más sonados en semanas recientes. Hace unos tres meses se conoció que la pareja, que llevaba 8 años junta, había terminado y se supieron las supuestas razones de su ruptura.

La separación no ha sido sencilla, incluso, la misma Tita confirmó que se iba del país para alejarse del drama. “Me voy a Madrid para sanar (...) A mí no me enseñaron a que la infidelidad se deja entrar en casa, te la aguantas y perdonas. Si sientes que no eres una prioridad, ¿para qué te quedas?”, le mencionó a los periodistas de Lo Sé Todo en el aeropuerto internacional de Bogotá, El Dorado.

Orlando Liñán habría sido infiel

La empresaria santandereana reveló, a través de sus redes sociales, que su final con el presentador de Buen día Colombia habría sido consecuencia de una infidelidad, al parecer, cometida por el también actor y cantante vallenato.

Tita Contreras habría usado su disfraz de Halloween para enviar mensaje a su expareja, Orlando Liñán, a quien acusa de haberle sido infiel. Fotografía por: Instagram | Edición Revista Vea

“Es cierto, me engañó, pero esa no es una razón para sentirme avergonzada. Vergüenza tú que peleaste por otro, perdonaste cacho y luego te dejó, no creas que porque te estás quedando con ‘el premio’, realmente te estás quedando con el premio mi princesa, así que más valor y a quererse (...) Ah, y aclaro que el cacho no fue con una jovencita, a él le gustan mayores... no diré nada más, pero habrá señales”, contó en aquel momento.

¿De qué se disfrazó Tita Contreras?

Recientemente, en medio de los rumores que rondan la ruptura de la pareja, Tita aprovechó Halloween para disfrazarse. Según los seguidores de la mujer, ella habría enviado una indirecta a su expareja a través de su atuendo y del mensaje que escribió.

“Los cobardes mueren muchas veces, los valientes solo una”, redactó al lado de una fotografía donde usa un disfraz que simula ser un esqueleto. Sobre el enterizo que tenía huesos estampados, Tita usó una falda larga de color verde, unas botas, y un top de cuero negro.

Los internautas que comentaron la publicación de Contreras Duarte y resaltaron que es una guerrera, también se dieron cuenta de un curioso ‘like´. “Y el Liñán dando me gusta”, “sangrando por la herida, ¿será?”, “Hermosa mujer guerrera”, se lee en los mensajes que le enviaron.