Ex de Orlando Liñán habló de la mujer con quien el presentador le fue infiel

Tras casi tres meses de la ruptura entre Orlando Liñán y ‘Tita’ Contreras, quienes fueron esposos durante 8 años, se conoció que la antigua compañera de vida del presentador de Buen día Colombia tomó una drástica decisión.

Cámaras del programa Lo sé todo captaron a la antigua pareja del también actor en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, donde la interceptaron y la hicieron varias preguntas sobre el momento que atraviesa en la actualidad.

Orlando Liñán tiene un hijo llamado Maximiliano, pero 'Tita' Contreras no es la madre del pequeño Fotografía por: Johan Lopez

Ex de Orlando Liñán se va de Colombia, ¿para dónde?

‘Tita’ Contreras aseguró que para ella no ha sido fácil “dejar en unos pocos meses lo que se construyó durante años”, por eso tomó la decisión de dejar el país y buscar una nueva vida muy lejos de aquí.

“Me voy a Madrid para sanar (...) A mí no me enseñaron a que la infidelidad se deja entrar en casa, te la aguantas y perdonas. Si sientes que no eres una prioridad, ¿para qué te quedas?“, se cuestionó entre lágrimas.

De igual manera, Contreras entregó algunos detalles del momento en que enfrentó a Orlando Liñán por la infidelidad de la cual dice haber sido víctima: “No dijo nada... estuvo callado. Sé que yo no descubrí una relación formal con otra persona ni nada de eso, fue una aventura y se dejó pillar. Yo le decía que hiciera las cosas bien hechas, porque donde yo descubriera algo se acababa todo. En 8 años nunca vi mensajes raros, ni llamadas sospechosas, pero ese día sí las encontré. Mujer, cuando en tu casa te digan que estás loca, no es que estés loca, es que tienes un sexto sentido”.

¿Qué más contó ‘Tita’ Contreras sobre su ruptura con Orlando Liñán?

Contreras aseguró que la mujer con quien el protagonista de Diomedes: el cacique de la Junta le fue infiel no es famosa ni tiene nada que ver con el medio del entretenimiento: “¡Es una x!”.

Y aunque ‘Tita’ advirtió que tiene el nombre de esta persona que se metió en su hogar, e incluso sabe dónde vive y trabaja, su intención nunca ha sido generar escándalos al rededor del tema. Por esa razón también admitió ante las cámaras de Lo sé todo que hizo “mal” en revelar a través de Instagram que su matrimonio acabó por infidelidad.

Por último, Contreras advirtió que su ex la ha buscado para arreglar las cosas, pero por ahora esto no es una posibilidad porque “hay mucho que sanar todavía”. Además, explicó qué ha pasado con los negocios que tienen juntos.

“Para nadie es un secreto que en mi vida Orlando Liñán lo era todo. A nuestras vidas siempre llegan personas que te dejan marcada y él fue como mi tatuaje (...) Tenemos una sociedad y negocios de los cuales depende el trabajo de muchas personas. No ha habido una separación de nada de eso, todavía no; pero de cuerpo sí, hace muchos meses”, concluyó.