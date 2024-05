Ex de Blessd estaría saliendo con reconocido futbolista: estas serían las pruebas

Recientemente, en redes sociales surgió un rumor que captó la atención de miles de personas, sobre todo de aquellas que siguen a Blessd. Y es que la creadora de contenido conocida como ‘La Suprema’, quien fue novia del cantante, ha sido vinculada sentimentalmente con un reconocido futbolista.

¿Quién sería el nuevo novio de ‘La Suprema’, ex de Blessd?

Se trata de Richard Ríos, quien juega para la Selección Colombia y el Palmeiras de Brasil. Y aunque su supuesta cercanía ya había sido centro de debate entre los curiosos internautas, en esta ocasión fueron unas fotografías las que avivaron las especulaciones.

Resulta que Nicole Johanna Rivera, mejor conocida como ‘La Suprema’, compartió en marzo pasado las imágenes de un viaje que realizó a una paradisiaca playa, donde se tomó fotos a bordo de un yate. Mientras que Richard Ríos hizo lo mismo, pero hace pocos días.

“Vine a confirmar que estuvieron en el mismo lugar”, “creo que con esto dan las primeras pruebas de su date”, “este supera mil veces a Blessd” y “buen cambio, un aplauso”, fueron algunos de los comentarios que desataron las publicaciones.

Además, las versiones de un romance se reforzaron gracias a un video que un seguidor de Richard Ríos captó cuando se encontró al jugador en carretera, al parecer, acompañado por una mujer que sería ‘La Suprema’.

La novia de Blessd fue pareja de un amigo suyo

El escándalo surgió a raíz de las acusaciones hechas por el streamer conocido como Mr. Stiven, quien señaló al cantante de involucrarse sentimentalmente con Manuela, su antigua pareja, meses antes de terminar la relación.

Además, el joven creador de contenido expresó su descontento y decepción, no solo por la supuesta infidelidad, sino también por la falta de lealtad de alguien a quien consideraba como su amigo.

“Estoy casi 100% seguro de que ellos salieron mientras Manuela estaba en relación conmigo, es decir, me engañaron (...) Yo a Blessd lo consideraba un parcero porque hicimos muchas cosas juntos y estoy en el punto que yo le respetaría su exmujer; es decir, si ‘La Suprema’ me cae, yo no le copio. Yo respeto eso, aunque él y yo no éramos amigos del todo, si éramos parceros. Uno recibe traiciones de personas todos los días”, explicó Mr. Stiven.