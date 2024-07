Evaluna rompió en llanto al explicar que no quería separarse de Camilo

La relación de Camilo y Evaluna ha sido una de las comentadas en el mundo del entretenimiento. Los cantantes se casaron en febrero del 2020 y, desde entonces, no han dejado de ser noticia en redes sociales y medios de comunicación.

Te puede interesar: Camilo y Evaluna son criticados por pintarle las uñas a Índigo: así le quedaron

Aunque han sido uno de los matrimonios más estables y admirados por millones de fanáticos, los intérpretes de Índigo también han sido criticados pues, para algunos, su relación es muy “empalagosa”. De hecho, algunos internautas le han preguntado a Camilo por qué siempre tiene que estar con Evaluna, pues a todos sus conciertos van juntos y aparecen juntos en el escenario.

Evaluna está embarazada de su segundo hijo con Camilo. Fotografía por: Instagram

Así fue la separación de Camilo y Evaluna

Hace unos días, la pareja sorprendió al anunciar que se separaría; sin embargo, se trataba del algo temporal, pues, debido al avanzado estado de embarazo de Evaluna, no podía seguir acompañando a Camilo a sus conciertos.

De acuerdo con lo que contaron, nunca se habían separado por tantos días, por lo que, la hija de Ricardo Montaner, se mostró muy afectada de tener que regresar a su casa en Miami, sola con su hija Índigo, mientras esperaba a que llegara el colombiano de sus conciertos.

Por medio de un video que publicaron en sus redes sociales, se muestra a Evaluna llorando, un poco angustiada de pensar cómo serían esos días sin su esposo.

“No sé por qué para mí es como que le subo el volumen a tantas cosas que pueden ser muy fáciles para los demás. Pero pensar en todo el viaje sin ti, nunca he viajado sin ti con Indi. Voy a estar obviamente con mis suegros, con Carol y eso, ayudando. No sé, me da ansiedad”, le dijo a Camilo entre lágrimas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, añadió que, aunque iba a contar con el apoyo de su familia, no sería lo mismo, pues su esposo ha sido quien ha estado con ella siempre, sobre todo en sus embarazos.

“Los días en casa no sé qué voy a hacer solita, obviamente también tengo a toda mi familia allá, pero quiero dormir en mi casa, quiero hacer una pijamada. Como que ya quiero llegar a mi casa, pero quiero llegar contigo. Se me va a hacer el día largo solita, el jetlag, que no cuadremos bien la cita de Indi…”, dijo.

Reencuentro de Camilo y Evaluna

Luego de esa dolorosa separación, los artistas se reencontraron nuevamente en su casa. En video quedó registrado cómo fue ese momento tan especial para la pareja. “El viaje más importante de todos es el viaje de regreso”, dijo Camilo, mientras en el video se observaban imágenes comiendo pizza y disfrutando en familia.

Sus seguidores han comentado: “muchos los critican, pero muchos de ellos son los que fracasan en las relaciones precisamente por no construirla cada día, el amor es así, cursi, bonito, detallista, sencillo como una pizza”, “una pareja que da ejemplos, de una relación llena de confianza, comunicación, honestidad, lealtad”, “ausentarse para extrañarse y amarse aún más”.