Evaluna “honró” a Camilo y fans la defendieron: “bájenle mil rayitas a su envidia”

Evaluna y Camilo conforman una de las parejas más estables del mundo de la farándula. El colombiano y la venezolana han vivido todas las etapas de una relación amorosa y hoy completan su felicidad con Índigo, su primogénita, quien llegó a su hogar en abril del 2022.

La pareja compagina a la perfección su vida familiar y su trabajo musical. Evaluna es, además de directora de algunos vídeos de su esposo, la modelo de varios de ellos y su compañera número uno en sus conciertos.

Evaluna publicó un video con varios momentos familiares y dedicó palabras amorosas a su esposo. Fotografía por: Instagram @camilo

Su historia de amor comenzó en Bogotá, cuando coincidieron en el lanzamiento de un producto capilar. Si contacto fue, en un principio, por temas profesionales, pues la también cantante se interesó por conocer el trabajo del paisa, quien en 2007 ganó el reality Factor X. Ella vivía en Miami y él, en Bogotá, pero gracias a la tecnología su contacto se fortaleció con los días. La amistad se fue transformando en algo más, pero era necesario estar frente a frente para comprobar lo que había comenzado a la distancia.

Evaluna viajó con su familia a Colombia y Camilo la esperaba nervioso e ilusionado. Su relación comenzó formalmente luego de este encuentro, y tiempo después, los kilómetros entre ellos desaparecieron, pues Camilo viajó a Estados Unidos. Allí, con Ricardo Montaner, a quien le gustaba el trabajo del paisa, comenzó a desarrollar sus proyectos musicales. En el 2018, el intérprete de Pegao decidió pedirle a Evaluna que fuera su esposa. Se casaron el 8 de febrero del 2020, en Miami. En octubre del 2021, con el vídeo de la canción Índigo le contaron al mundo que se convertirían en padres.

El amor entre Camilo y Evaluna se consolidó con el nacimiento de Índigo, que se sumó una integrante más a ‘la tribu’. En cada país que visita el cantautor siempre está con su esposa y su hija. La pequeña, que ya tiene 17 meses, les ha permitido explorar a los dos la faceta de padres, algo que los tiene maravillados.

¿Por qué el mensaje de Evaluna causó revuelo en redes?

La cantante, que mantiene el romanticismo al tope en su relación, conmovió a sus seguidores con un video que registra tres momentos familiares y lo acompañó con unas palabras dedicadas a su amor. “Un post simplemente para honrar a @camilo. Me derrito por ti. Amo que seas mi esposo, mi novio, mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, el mejor papá, mi hogar. Enamorada de ti cada día más”. El artista le respondió con el mismo amor: “Me derrito por ti. Le doy gracias a Dios porque me hayas elegido a mí para ser tu compañerito. El primer video me m4t0″. Varios famosos como Thalía, Greeicy, Guaynaa y Steffi Roitmann reaccionaron a la publicación con palabras amorosas y emojis de corazón Sus seguidores también respondieron de inmediato, “Buscando a mi Camilo…no puede ser q exista solo 1″, “Indi es tan afortunada de tenerlos a ambos”, “nos palpita el corazón con estos videos”. Entre mil de comentarios, algunos internautas escribieron comentarios donde exteriorizaban sus dudas sobre el amor de la pareja y la razón para no mostrar por completo el rostro de su hija. Varios fans de la menor de los Montaner les respondieron: “Bájenle mil rayitas a su envidia, que tan mal los han tratado que no les gustan los buenos tratos y las buenas relaciones, en la vida si no se supo elegir parejas es problema de cada uno”, “La gente no está preparada para eso, prima la envidia y el resentimiento” y “Es increíble como la gente habla desde la amargura de su alma”.