Evaluna estuvo en Colombia y recibió críticas por su ‘outfit’: “se fue en pijama”

Camilo y Evaluna están en la dulce espera de su segundo hijo, a quien llamarán Amaranto. Los artistas han mantenido en absoluta reserva los detalles del embarazo y la fecha del parto; sin embargo, sus seguidores han estado al pendiente a través de sus redes sociales de cada movimiento que hacen, pues, en cualquier momento, la hija de Ricardo Montaner da a luz.

Evaluna es criticada por su ropa de embarazo

Desde que Evaluna anunció que se convertiría en madre por segunda vez, en su cuenta de Instagram, donde tiene 21 millones de seguidores, ha publicado una serie de fotografías presumiendo su avanzado estado de embarazo.

Aunque generalmente recibe buenos comentarios de sus fanáticos, en algunas oportunidades no faltan los ‘haters’ quienes la han criticado por su forma de vestir, pues para muchos, usa prendas que no son adecuadas para una mujer embarazada.

Recientemente, la artista viajó a Bogotá con su esposo Camilo y estuvieron en Spotify donde interpretaron un par de canciones.

Lo que llamó la atención de los seguidores fue el atuendo que llevó puesto. En un video se observa que tiene un croptop negro, que deja al descubierto su barriguita. Encima lleva puesto un kimono que a algunas personas no les gustó. Así lo dejaron saber en redes sociales: “Evaluna se llevó la pijama”, “me encanta con el pijama de Santa Claus”, “de pijamas en el concierto”, “ella por qué siempre se viste así”, “llamando la atención”.

No obstante, fueron más los comentarios positivos que recibió: “hermosa esa pancita”, “se ve tan linda embarazada”, “tiene esa barriguita gigante”, “se ve hermosa”, “tiene ese pelo divino”, “preciosa”, “canta muy lindo”.

¿Cuándo nace Amaranto, el hijo de Evaluna y Camilo?

Aunque no se conocen datos exactos del tiempo de gestación de Evaluna, en redes sociales se ha especulado, que, posiblemente, el parto sería a mediados de Julio.

El intérprete de ‘Vida de rico’ aseguró hace unas semanas en entrevista con el programa ‘Molusco TV’, que se está preparando para recibir a su hijo en casa, tal como lo hicieron con su primogénita Índigo.

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, aseguró.