Mara Cifuentes reveló que buscará ser madre ¿Qué método utilizará?

Sorprendidos quedaron los seguidores de Mara Cifuentes, luego de que la controvertida modelo expresara públicamente su deseo de ser madre y conformar una familia con su “príncipe azul”.

En una charla que tuvo con Lo sé todo, la exparticipante de La agencia: batalla de modelos, reality show del canal Caracol, aseguró que ya se ha planteado varias opciones para que todo esto sea una realidad.

Como era de esperarse, el anuncio de Mara Cifuentes generó opiniones divididas entre sus seguidores y detractores Fotografía por: Cortesía

“Me gustaría hacerlo. Llevo mucho tiempo usando hormonas y no sé qué complicaciones pueda tener, pero me gustaría alquilar un vientre o también existe la posibilidad de adoptar”, expresó Mara Cifuentes, quien aclaró que por el momento no tiene pareja estable y está sola.

Es clave recordar que el alquiler de vientre, también conocido como gestación subrogada, es una práctica que consiste en llegar a un acuerdo con otra mujer para que quede embarazada con un óvulo ajeno al suyo y de a luz a un bebé que, posteriormente y en este caso, sería entregado a la modelo trans.

A pesar de que la gestación subrogada está prohibida en varios países, entre esos España, Francia, Alemania, Italia y Polonia; según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en este país “no existe norma jurídica que regule la figura de la maternidad subrogada, por lo que, a partir de la misma, no se podrá de manera directa obtener la paternidad o maternidad de un menor de edad”.

Mara Cifuentes y su adicción a las drogas

En marzo de 2022, la exparticipante de La agencia: batalla de modelos preocupó a sus seguidores al afirmar que estaba hospitalizada contra su voluntad en un clínica de Medellín.

“Estoy encerrada en esta clínica contra mi voluntad porque no quiero estar acá. Mi toxicólogo dio la orden ayer en la noche de que no me dejaran salir porque me tenían que hacer unos exámenes, pero ya los hicieron y él no ha llegado que porque tiene su trabajo y su vida, pero yo también los tengo y necesito salir de acá, por favor”, aseguró en aquella ocasión.

Días después, Mara Cifuentes expuso públicamente que tenía problemas de consumo de drogas por los cuales atravesaba días muy complicados. Además, reveló que fue su exnovio Camilo Tocancipá quien la indujo a estas peligrosas sustancias y, posteriormente, la llevó a un centro de rehabilitación.

“El tusi lo probé en diciembre del 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces (...) Esto ya no se trata de mí, se trata de mis sirenas y que puedan ver esto como un espejo. Que no caigan en las drogas, que tengan mucho cuidado con lo que se meten. No dañen sus sueños”, expresó la modelo trans, quien también ha padecido de trastornos como ansiedad y depresión.