Estos son los planes de Carolina Acevedo tras ganar ‘MasterChef Celebrity’

Luego de una extensa y reñida final, la actriz Carolina Acevedo logró llevarse el título de ganadora del concurso de cocina de MasterChef Celebrity Colombia, del canal RCN. La actriz se disputó la victoria con Nela González, Adrián Parada y Daniela Tapia. Gracias a sus preparaciones, el panel de jurados, conformado por Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría le dio el primer puesto de la competencia a la oriunda de Ibagué.

La artista, que recientemente cumplió 44 años, y que es recordada por su participación en producciones como Pobre Pablo y Nuevo rico, nuevo pobre, se llevó a su casa, además de un trofeo, un premio de 200 millones de pesos y un kit de lujosos cuchillos. La artista se convirtió en la tercera actriz en ganar el premio, pues en ediciones anteriores, ganaron sus colegas Carla Giraldo, en el 2021, y Ramiro Meneses, un año después.

Qué va a hacer Carolina Acevedo con el dinero que ganó en ‘MasterChef’

En medio de una conversación con Buen Día, Colombia, el programa matutino del canal RCN, la actual pareja del empresario Lucas Jaramillo reveló los planes que tiene ahora que se terminó el popular formato de cocina. Según contó, en el momento lo único que desea es tomarse un largo descanso de las cámaras para pasar tiempo de calidad con su familia, especialmente, con su hijo Mathias. De la misma manera, detalló, no descarta la idea de irse de viaje con sus seres queridos.

Carolina, además, se tomó con humor su victoria en MasterChef Celebrity y el dinero que ganó, incluso, en las historias de Instagram de Viena Ruiz, una de las presentadoras de Buen Día Colombia, aseguró que una parte del dinero que se llevó debe invertirlo en impuestos. “Con lo que queda, porque acuérdate que la mitad va para la Dian”, contestó la actriz al ser cuestionada acerca del destino de sus recursos.

En esa misma conversación destacó que, para el momento, no está en sus planes casarse, y que está viviendo su relación con Lucas sin apresurarse y sin presiones. Es de destacar que la relación de Acevedo y Jaramillo todavía no supera el año de haber iniciado. “Quiero que sepas lo feliz y agradecido que me siento de tenerte en mi vida como mi amor, mi compañera y mi musa. Eres una motivación diaria y mi mejor amiga. Tu amor llena mi mundo y me hace sentir completo”, fue el mensaje que le dedicó su novio a Carolina tras ganar el concurso gastronómico.