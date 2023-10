Yo me llamo es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Cada vez los fanáticos están más cerca de conocer al doble perfecto de la más reciente temporada, y por eso, la competencia se encuentra cada vez más apretada.

Además de la tensión que produce la competencia, en Yo me llamo también hay espacio para el romance. En la más reciente versión, la imitadora de Shakira y el émulo de Elvis Crespo terminaron involucrados románticamente. Los colombianos han sido testigos, gracias a la señal del canal Caracol, de la evolución de su amor.

Sin embargo, ‘Shakira’ y ‘Elvis Crespo’ no son no es la única pareja que caído en las redes del amor. En el 2022, el imitador de J Balvin y la imitadora de Jennifer López se enamoraron, lo mismo que Dahiana, la imitadora de Karol G, que se presentó al concurso este año y el artista que personificó a Ozuna en Yo me llamo, en el 2021. Los artistas llevaron su relación al siguiente nivel y se convirtieron en marido y mujer en febrero de este año.

Estos son los participantes de ‘Yo me llamo’ que han sido pareja Fotografía por: Archivo

Imitadores de Shakira y Elvis Crespo están ‘enamoradísimos’

Tras su icónica presentación de Loba, la imitadora de la cantante barranquillera aseguró que se encuentra muy feliz y que, en su colega, imitador del cantante de merengue Elvis Crespo, halló a un ser muy especial.

“Estoy enamoradísima, yo estoy contenta de haber conocido a este hombre (...) jugueteamos mucho entre los dos cuando bailamos, eso es lo mejor de todo. Nos divertimos y acá expresamos lo mismo, tenemos el amor por el arte, canto y baile. Los dos mezclamos todo eso”, detalló al ser cuestionada por Carlos Calero, presentador del programa, acerca de su romance con el artista que, recientemente, fue eliminado de la competencia.