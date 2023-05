Esto hizo Clara Chía mientras Piqué visitó a sus hijos en Miami. ¡No estuvo sola!

Después de casi un año de haber confirmado su separación, Shakira y Piqué siguen siendo tema de conversación a nivel mundial. Luego de varios meses de pleito legal, la cantante y el futbolista lograron llegar a un acuerdo de divorcio y lograron definir la custodia de sus hijos Milan y Sasha, quienes se fueron a vivir con la barranquillera a Miami.

Shakira, Piqué y sus hijos Milan y Sasha.

Shakira no quiere que Clara Chía esté cerca de sus hijos

De acuerdo con lo que se ha podido conocer, cada vez que el español viaje a Estados Unidos a compartir con los niños, deberá hacerlo sin su novia Clara Chía, pues, al parecer, la intérprete de Music Sessions #53, no quiere que sus hijos estén cerca de la nueva pareja del jugador, por esa razón, se dice que le habría enviado una fuerte advertencia.

“El equipo de Shakira intentará que Chía Martí no viaje a Estados Unidos y no pueda disfrutar de su tiempo junto a Gerard, Milan y Sasha, como es el objetivo de los defensores del empresario”, dicen fuentes cercanas a la barranquillera.

Hace unos días, la cantante escribió en sus redes: “ahora que inician una nueva etapa en sus vidas, pido encarecidamente a los medios de comunicación, en nombre de mis hijos, que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas”.

¿Qué hizo Clara Chía mientras Piqué estuvo en Miami con sus hijos?

Luego de las románticas vacaciones que pasaron Piqué y Clara Chía en Emiratos Árabes, con motivo del cumpleaños número 24 de la joven estudiante de Relaciones Públicas, el futbolista viajó a Miami para ver a Milan y Sasha. Por su parte, su novia se regresó a Barcelona. Según el paparazzi Jordi Martin, no la pasó nada mal por la ausencia de Gerard; por el contrario, estuvo muy contenta. Al parecer, Clara se habría quedado en la casa de unos amigos y, además, asistió a una fiesta en la comunidad de Premiá de Dalt, cerca a Barcelona.

“Clara Chía no viajó a Miami con Gerard Piqué porque como sabemos, los niños no quieren verla, de momento. Por lo que sabemos, Clara Chía no se aloja en su casa cuando se queda en Barcelona y Piqué se va de viaje. Ella se queda en casa de unos amigos. Este sábado estuvo disfrutando de la fiesta, en buena compañía. Nos dicen que hubo abrazos con varios chicos de sus amigos, pero que no hubo nada más”, dijo el periodista, quien ha revelado varios detalles sobre la vida de Shakira y todo lo que ha implicado su separación.