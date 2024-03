Esto decía Nataly Umaña de la infidelidad antes del escándalo: “No es negociable”

El triangulo amoroso entre Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Miguel Melfi, en el reality del canal RCN La casa de los famosos ha generado un gran impacto entre los televidentes. La supuesta infidelidad de la actriz con el cantante panameño a su esposo, con quien tenía una relación de más de diez años, puso a las tres celebridades en el ojo del huracán de una extensa trama.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron al aire en ‘La casa de los famosos’

La situación se agravó de tal manera que Estrada llegó hasta la mansión para terminar, al aire, en televisión nacional, su relación con la interprete recordada por sus papeles en producciones como El cartel de los sapos y Las detectivas y el Víctor.

“Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, antes los ojos de toda Colombia de todas las personas que puedan estar viendo en este momento. Siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, siempre confíe en que podíamos superar cualquier adversidad (...) Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía mal, porque es algo que se puedo haber hablado en privado antes o después, esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad (...) si hubieses hablado a tiempo abiertamente, tranquilamente, como te lo deje saber antes que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”, dijo en el extenso discurso que mencionó mirando a los ojos a quien ese momento era su compañera de vida.

Recientemente, en lo que se refiere a la mediática ruptura de la que se consideraba como una de las parejas más estables de la farándula nacional, salieron a la luz antiguos testimonios de Nataly Umaña haciendo referencia a la infidelidad. Fue en varias entrevistas del pasado en las que aseguró que un engaño sería algo muy fuerte para ella, y que prefería una verdad dolorosa antes de ser víctima de un engaño.

Tildan de ‘falsa’ a Nataly Umaña por su opinión acerca de la infidelidad

Fue en una entrevista con Red+ que Umaña dijo: “El día que realmente sientas que te está moviendo la cabeza alguien, dímelo, antes de yo ser engañada, por favor y tomamos una decisión (...) Te juro que si alguien me está hablando en la calle, yo no voy a cambiar algo tan lindo por algo momentáneo”.

En otra entrevista con el canal RCN, justamente acerca de su participación en la casa de los famosos, mencionó que no se permitiría a ella misma ser infiel, pues es algo que no negocia en sus relaciones. La publicación se llenó de comentarios de personas que la trataron de ‘mentirosa’ e ‘hipócrita’.

“La lengua es el azote del cul*”, “Jajaja menos mal no era negociable”, “A veces es mejor no hablar”, “El tour de la doble moral”, “Que triste uno por plata tirar un matrimonio”, dicen los internautas.