Estiwar G, ex ‘MasterChef Celebrity’, fue víctima de millonario robo

Estiwar G es un influenciador que se dio a conocer gracias a los ‘toxitours’, unos recorridos gastronómicos que comparte con su numerosa comunidad de seguidores en redes sociales. Además, su popularidad aumentó cuando se convirtió en participante de MasterChef Celebrity Colombia (2022), concurso de cocina del canal RCN.

Así robaron a Estiwar G

De acuerdo con lo expuesto a través de redes sociales por Luis Fernando Arias (nombre de pila del creador de contenido), todo ocurrió cuando pagó una factura telefónica a través de la aplicación de esta billetera digital.

“Papitos, les cuento que me robaron. El visaje fue el siguiente: fuimos a pagar una línea telefónica de la empresa que tenemos con Claro, entonces nos metimos a la página web y elegimos pagar por Nequi. Aunque no solemos hacerlo por ese medio, en ese momento se nos hizo sencillo y le dimos pagar”, explicó.

La sorpresa para Estiwar G llegó cuando, minutos después de dicha transacción, vio cómo su cuenta, en la que tenía más de 1.300.000 pesos, estaba en ceros.

“Para uno que se la gana a pulso y honestamente eso es plata”, agregó el influenciador.

Luis Fernando Arias concluyó su publicación con una serie de recomendaciones para que a sus seguidores no les pase lo mismo. Además, explicó que no ha recibido respuesta alguna por parte de ninguna entidad.

“Yo creo que esa plática se perdió, pero ¿por qué hago esto?, para que a ustedes no le pase lo mismo (...) Siempre verifiquen la URL y nunca contesten llamadas mientras hacen un pago, en serio, nunca contesten llamadas mientras estén haciendo operaciones de este tipo; que soy asesor de no sé qué, no, no les crea (...) Yo les he dicho que las ratas más tremendas están detrás de un computador”, aseveró.

¿Quién es la novia de Estiwar G?

Se trata de una mujer que se hace llamar Honey DH. Se desempeña como bailarina, modelo y directora de su propia academia de baile. Además, suele aparecer en videos musicales y campañas publicitarias.

“Ya son seis años de amor, lucha, caídas y levantadas. Pocos saben que hemos pasado las duras y las maduras, desde los momentos más difíciles, hasta los triunfos. Gracias por ser un ser humano tan bello, por tu fuerza y por tu valentía. Te llevo en el corazón mi mona hermosa, estamos cumpliendo todo eso que alguna vez soñamos, siempre de la mano de Dios”, escribió Estiwar G en una foto junto a su amada.