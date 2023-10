Este bolso Hermès de Luisa Fernanda W es todo un lujo. Cuesta más de 100 millones

Luisa Fernanda W está en uno de los mejores momentos de su vida personal. Recientemente, a través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores la noticia de su compromiso con su pareja Pipe Bueno, padre de sus dos hijos, Máximo y Domenic. La romántica pedida de mano ocurrió en Dubái, lugar que escogió el novio para prometerle que la amaría para siempre y reafirmar que ella es la mujer de su vida.

La paisa, de hecho, sin saber que el cantante de música popular le iba a pedir que fuera su esposa, documentó su viaje a Dubái desde su salida del aeropuerto colombiano. En el primer vlog que hizo acerca de su travesía, mostró en repetidas ocasiones un bolso que llamó la atención de quienes vieron el video que la empresaria de 30 años subió a su cuenta de TikTok.

Las opiniones de los cibernautas estuvieron divididas, pues, aunque muchos felicitaron a Luisa Fernanda por la adquisición, teniendo que es un accesorio muy costoso, otros la calificaron de presumida por mostrar el bolso durante la mayor parte del video, cuando no había necesidad de hacerlo. Según conocedores de moda, se trata de una pieza de Hermès, marca de lujo francesa.

Luisa Fernanda W presumió el costoso accesorio durante su viaje a Dubái. Aunque es de segunda mano, sigue valiendo varios millones de pesos. Fotografía por: Archivo

El bolso de Luisa Fernanda W es de segunda mano

En su cuenta de TikTok, Luis Miguel Mustafa, reconocido por hacer contenido referente a moda y estilo de vida, comentó que aquel bolso, nuevo, puede llegar a costar unos 100 millones de pesos. El de Luisa, reveló él, pudo haberle costado menos, pues, se nota que es un accesorio de segunda mano en muy buen estado y bien cuidado.

De acuerdo con el experto, no es una imitación, como muchos comentaron. “Este bolso no es fake (falso). Yo como coleccionista de bolsos sé que este bolso no es fake por sus herrajes, por sus acabados, por su piel. Es un bolso de segunda mano, es usado. Ese bolso no se lo venden a cualquiera, así vayas con la plata. Tienes que tener un cierto historial de compras en la marca y caerle súper bien al vendedor”, reveló.

El bolso de Luisa, entonces, siendo de segunda mano, puede costar entre los 70 y 80 millones de pesos. Quienes manifestaron su emoción por el accesorio de Luisa, recordaron que ella, antes de alcanzar la fama que hoy tiene, siempre había manifestado que uno de sus más grandes sueños era tener un bolso de esa marca.