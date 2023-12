Estatua de Shakira en Barranquilla tiene error de ortografía: será corregido

Esta semana, la cantante colombiana Shakira recibió un gran reconocimiento en su tierra natal. Su estatua, de seis metro y medio, fue develada en el Gran Malecón del Río Magdalena, en Barranquilla. Al acto asistieron Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad, y William Mebarak y Nidia Ripoll, padres de la artista.

“Estoy muy emocionada por este homenaje a la mujer colombiana y a las barranquilleras dentro y fuera de mi tierra (...) Barranquilla es y será eternamente mi hogar, es la tierra que me vio nacer y donde se gestaron mis sueños artísticos”, comentó la celebridad de 46 años.

Puedes leer también: ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse al ‘Desafío’ 2024?

La pieza artística creada por el artista Yino Márquez, quien trabajó con 30 estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Artes, generó decenas de comentarios, no solo por su belleza, sino también por un detalle particular que detectaron los internautas: un error de ortografía generó risas y memes en redes sociales.

Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y la humanidad.



Que sigas siendo inspiración para las mujeres y niñas del Caribe, @shakira. pic.twitter.com/rJhaCHlRhO — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) December 26, 2023

El error ortográfico en la estatua de Shakira

“Un 2 de febrero de 1977 nace de Barranquilla para el mundo: un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies descalzos que marchan por el bien de la niñez y la humanidad”, dice el escrito que aparece junto a la obra. Pero en la placa hay un error: el apellido de Yino, Márquez, aparece con la letra ‘s’, cuando realmente debería ser con ‘z’.

Te puede interesar: Canserbero: sobrina de Natalia, confesa asesina, dice que todo es

Van a arreglar el error ortográfico en la estatua de Shakira

En charla con Blu Radio, el creador de la escultura aclaró que el error será corregido, pues así se lo prometió el alcalde Pumarejo.

“Sí, ya (en la administración) se habían dado cuenta sobre el error. Yo lo vi un día antes y el mismo alcalde me dijo que tranquilo, que eso se va a corregir sin problema y sí, yo veo que no hay ningún problema en eso. Será corregirlo y ya, no pasa nada”, expresó. La corrección, entonces, debería quedar lista para el primer semestre del 2024.