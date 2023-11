Estas son las mejores fotos de Karol G en vacaciones

Cada imagen de Karol G provoca todo tipo de comentarios entre los internautas y los medios de comunicación. La nacida en Medellín no da un paso sin que sea registrado por los paparazzis del mundo, quienes registran sus giras, sus momentos de fiesta y los instantes que comparte con su círculo más cercano.

En muchas ocasiones, Carolina Giraldo hace publicaciones para mantener al tanto a sus fanáticos, que admiran la alegría con que vive y se solidarizan con episodios en los que muestra al ser humano más allá de la fama. En días recientes, unas fotografías suyas, captadas por los infaltables fotógrafos, encendieron las redes sociales.

Karol G, en medio de su interés para inculcar amor propio, suele publicar fotografías de ella al natural y sin edición. Fotografía por: Archivo

‘La bichota’, al natural y de vacaciones, lució su cabello largo a la cintura y un bikini rosa con detalles verdes. Las imágenes de la cantante antioqueña generaron opiniones divididas, pues, mientras que algunas personas criticaron la figura de la intérprete de Oki Doki, por no verse tan tonificada como antes, otros admiraron su belleza y destacaron que el cuerpo de la colombiana se ve sano y natural.

Más fotografías de Karol G en vacaciones

En medio del furor de las fotografías, sus fanáticos han recordado otros retratos de la pareja de Feid mientras descansa, lee o disfruta del mar.

La protagonista de Mañana Será Bonito Tour es abanderada del movimiento ‘Body Positive’, y sube imágenes sin editar, donde se aprecia su cara, sin una gota de maquillaje y su cabello natural, totalmente rizado. ‘La Bichota’ de Provenza suele hablar de la necesidad que existe de inculcar amor propio y de la forma que ha intentado hacerlo con los fanáticos a través de su música. Karol G también menciona lo que significa aceptarse como es y de su trabajo para hacer las paces con su cuerpo.

“Al principio me afectaba, porque pensé: ‘¿Qué importa si quiero ser una mujer con curvas?’. ¿Y qué? Estaba lidiando con un problema de salud personal y escuchar comentarios fue muy incómodo y molesto. Me afectó profundamente. Todavía hay personas que me ven así y algunos hacen comentarios, pero cuando cruzan límites muy fuertes, simplemente los ignoro. ¡No me gusta!”, comentó en una entrevista que otorgó al programa Mezcal TV.