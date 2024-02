Esta es la verdadera razón por la que Luis Miguel no habla en sus conciertos

Los pasados 17 y 18 de febrero, Luis Miguel impresionó a sus fanáticos en Colombia tras presentar, en Bogotá, en el coliseo MedPlus, su Luis Miguel Tour 2024. El ‘sol de México’ encantó a sus fieles seguidores, quienes se acercaron hasta el recinto para escucharlo cantar en vivo varios de sus más grandes éxitos.

Luis Miguel estuvo en Colombia

Fueron dos noches llenas de emoción y de felicidad para quienes llevaban esperando por verlo desde el 2019, año en el que llegó a la capital colombiana para ofrecer un masivo show en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Puedes leer también: Nanis Ochoa sufre las consecuencias de una cirugía estética: “Casi me muero”

Aunque las dos fechas que recién pasaron dejaron satisfechos a los asistentes de los dos conciertos del nacido en San Juan, Puerto Rico, hubo algo que causó curiosidad, y que ya ha ocurrido en diferentes espectáculos ofrecidos por el intérprete de La Bikina en otras partes del mundo.

LuisMi, como le dicen de cariño al artista, no suele hablar en sus conciertos. Ni saluda, ni se despide, ni interactúa con sus seguidores como otros cantantes sí suelen hacerlo. ¿Por qué?

Ante el cuestionamiento, portales informativos han explicado las razones de su silencio.

¿Qué es Tinnitus, la enfermedad que padece Luis Miguel?

De acuerdo con lo que se ha mencionado, el legendario cantante tendría un problema en uno de sus oídos desde en 1993, año en el que tuvo un accidente, en Perú. Por aquellos días, contó el empresario de ese país Jorge Fernández a El Comercio, Luis Miguel tenía una presentación en el restaurante ‘Muelle Uno’, en la Costa Verde de ese país.

“Hubo un problema en el Muelle. Ahí se empezaron a utilizar los auriculares en el oído y el retorno de la música lo escuchaba por ahí. Entonces, cuando vi en los ensayos que estaban utilizando eso, yo le dije al sonidista que era de ellos (porque los grandes cantantes siempre vienen con sus sonidistas o su técnico de sonido) que me parecía inapropiado y que hay tener cuidado porque estamos al frente de un cerro con antenas de radio y se puede filtrar el sonido. El técnico me dijo que no, que a ellos no les iba a pasar”, inició contando acerca del desafortunado hecho.

¿Por qué Luis Miguel no habla en sus conciertos?

Mientras el cantautor interpretaba la primera canción, el sonido se filtró, y tuvo que salir del escenario, contó el empresario al medio de comunicación reseñado.

Te puede interesar: Elianis Garrido confesó su lucha contra el cáncer: “decían que estaba loca”

“Insultó al técnico de sonido y luego lo despidió, tengo entendido. Luego, regresó y cantó”, añadió.

Teniendo en cuenta la afectación de salud, si Luis Miguel hablara en sus conciertos, cambiaría el sonido de sus audífonos, herramientas que son importantes para poder cantar en sus conciertos.