Esta es la verdadera razón del divorcio de Cintia Cossio y Jhoan López

Con más de siete millones de seguidores, Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más exitosas de Colombia. La hermana de Yeferson Cossio, influencer que acumula también más de 11 millones de integrantes en su comunidad de fanáticos, se convirtió en noticia, en noviembre del 2023, al anunciar su divorcio de Jhoan López, su pareja durante más de 12 años.

De acuerdo con lo que reveló, su matrimonio con el padre de su hijo, Thiago, venía mal desde agosto, por lo que habían decidido, para no hacerse más daño, darle fin a su relación amorosa. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria reveló que la separación no fue sencilla y que tuvo que buscar mucho apoyo para sobrellevar sus emociones.

“Vengo mal desde agosto, que fue cuando las cosas como que se fueron al piso. En medio del dolor y todo lo que sucedió estaba llena de oscuridad, entonces busqué la luz en mi familia, que son mi hijo, mi mamá y mi hermano (...) Me alejé de amistades que yo sabía que no me iban a entender y busqué ayuda profesional, llevo desde agosto con mi terapeuta”, explicó.

Tal y como argumentó, sabía que su divorcio la iba a poner en el ojo del huracán, y que iba a recibir muchas críticas. “Aun cuando la gente no sabe ni creo que vaya a saber lo que sucedió. Como yo siempre mostré una faceta en redes sociales, entonces hay gente que inventa mucho y sabía que me iban a tirar a mí, que iban a suponer e iban a creer que era mi culpa”, concluyó la joven.

¿Por qué se separaron Cintia Cossio y Jhoan López?

Recientemente, la antioqueña se refirió nuevamente al tema de su divorcio y mencionó la verdadera razón del final de su amor con Jhoan. Según reveló, lo que hizo falta para continuar el romance no fueron sentimientos, pues, por el contrario, el cariño seguía. De acuerdo con lo que mencionó, fueron otras circunstancias las que hicieron que se tomara la dura determinación.

“No se acabó el amor, lo que pasa es que empezamos a tener ciertos conflictos que nunca antes habíamos tenido y decidimos parar ahí antes que todo se volviera una bola de nieve que no pudiésemos controlar y llegar al punto de hacernos daño y a nuestro hijo”, sentenció.