Esta es la promesa de Andy Rivera para el 2024: Karol G le mostró su apoyo

En agosto del 2023, Andy Rivera preocupó a sus seguidores al subir una imagen desde el hospital. El cantante de temas como Te pintaron pajaritos y Espina de rosa anunció que se encontraba en proceso de recuperación tras caer en un fuerte cuadro de depresión, trastorno de salud mental que padece desde hace varios años.

Desde ese entonces, el hijo de Jhonny Rivera estuvo informando a sus seguidores de su evolución incluso, en diciembre reportó que estaba mucho mejor y que, de hecho, la toma de sustancias recetadas por sus médicos para controlar la alteración química de su cerebro había bajado.

“La verdad estoy muchísimo mejor. En cuanto a medicación, ya estoy tomando mucho menos, ya estoy tomando muy poquita. O sea, yo me imagino ese día en el que ya no tenga que tomar una sola pastilla, estoy trabajando muy duro para eso. Pero sí, estoy mucho mejor en comparación con un año, dos años”, dijo el reguetonero caso a finales del año 2023.

En esa misma actualización de su salud mental mencionó que estaba trabajando por retomar la vida que tenía antes del fuerte episodio, pues, confesó que no estaba teniendo los mejores hábitos. “En estos momentos siento que estoy como reseteado. Tengo que volver a aprender a vivir una vida normal porque me convertí en una persona que se mantiene muy encerrada y no sale de la casa”, aseguró el nacido en Pereira.

En 2024, el artista de 29 años decidió hacer una promesa pública. En su cuenta de Instagram, en la que supera los seis millones de seguidores, subió una galería de fotografías en la que se le ve en algunos de los momentos más felices de su vida. Además de imágenes sobre el escenario, se ve a Rivera compartiendo con su familia.

“Declaro y decreto que este año recuperaré por completo mi salud física y mental, que abriré mi corazón y mi mente a nuevas personas, nuevos retos y experiencias, esta vez le daré la espalda a la crítica, a la inseguridad y dejaré que el instinto me guíe. Decreto que este será el año en el que por primera vez apostaré por mi, confiaré en mis capacidades y mis dones, esta vez creeré en que puedo llevarme tan lejos como lo he soñado. Siempre decreto que volveré a sentirme unido a Dios, a mi gente, a Ustedes y a mi música. Este año no estoy para guardarme nada, voy a dejarlo todo en la arena, sudor, sangre y lágrimas”, redactó.

Además de recibir el apoyo de sus seguidores, y de su padre, sorprendió la presencia de Karol G en la sección de comentarios de la publicación. “Vamos. Lo decreto contigo”, escribió la ‘bichota’.