Esta es la otra faceta de Martha Isabel Bolaños: su profundo amor por la música

Además de ser actriz, Martha Isabel Bolaños es una empedernida amante de su cultura caleña. Ama la salsa y la tradición de su tierra Fotografía por: Arturo Rodriguez

Martha Isabel Bolaños, cada noche, invade la televisión colombiana con su presencia gracias a su participación en el popular programa de cocina MasterChef Celebrity . En medio de los comentarios de amores y odios que ha generado entre los televidentes del concurso, ha resaltado una importante faceta de su vida, aquella que tiene que ver con su profundo amor por la música.

Y es que la recordada pupuchurra de Yo soy Betty, la fea, no solo es una apasionada por las artes escénicas, sino también por la danza y diferentes géneros musicales. En sus redes sociales, la vallecaucana ha dejado ver lo importante que ha sido para ella aprender a tocar e interpretar algunos instrumentos.

Aunque es más común en el último año ver en su cuenta de Instagram videos de ella bailando y tocando instrumentos, desde mayo del año 2020 ha mostrado la habilidad que ha adquirido, por ejemplo, con los bongós.

Ese mismo año confirmó que, tras llegar a Colombia desde México, se encontraba trabajando en la serie Amparo Arrebato, de Telepacífico, una entrega audiovisual que mezclaba temas importantes para ella: la música, la danza y la actuación. En la producción, le dio vida a Amparo ‘Arrebato’ Ramos Correa, una recordada y mítica bailarina salsera.

En medio de la promoción de esa producción, por aquellos días, otorgó una entrevista a W Radio, donde mencionó que baila desde los cuatro años. A esa edad, su mamá le enseñó varios movimientos. A los 14, comentó, inició ‘con la rumba’. “Entonces me sé toda la vida de la salsa”, detalló.

Martha Isabel no se ha quedado con lo que naturalmente sabe. Lo que lleva en la sangre lo ha reforzado con profesores y maestros que se han dedicado a ilustrarla en técnica. Con su profesor de bongó, tal y como lo muestra en sus redes sociales, suele verse constantemente. Aunque reconoce que le queda mucho por aprender, se disfruta el proceso paso a paso.

Martha no solo practicando en la intimidad de un estudio de grabación con su maestro, sino también en grandes espacios. En julio del 2021 estuvo en el escenario acompañando al maestro Tony Vega.

“La vida es tan bella amigos. Una vez más comprobé que cuando estoy dispuesta a ir más allá, ella está ahí para sostenerme. Les confieso que había fantaseado con este momento, pero no creí que fuera posible (...) Fui invitada a tocar mi himno y además el maestro Tony Vega, me presentó, me cantó y me hizo sentir tan especial, de los nervios y la emoción arranque mal (...) Fue un momento inolvidable. Gracias a Dios y a la vida por mandarme estas señales tan contundentes”, contó sobre aquel momento.