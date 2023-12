Esta es la inseguridad física más grande de Evaluna Montaner

Evaluna Montaner es la hija menor de Ricardo Montaner. Además de su carrera como actriz y cantante, la joven de 26 años, lleva una vida familiar que la llena de plenitud, al lado de su esposo Camilo Echeverry y su hija Índigo, quien nació el 6 de abril del 2022.

Recientemente, la intérprete de Me liberé concedió una entrevista al podcast Pensándolo bien, pensábamos mal, presentado por su cuñada Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, y Eli, una amiga de Stef. En el programa, la mamá de Índigo habló de su maternidad y del papel de su esposo como padre de familia.

Puedes leer también: María Fernanda Yepes explicó por qué ya no hace personajes violentos

Además de revelar detalles de su embarazo, entre los que se destacan que nunca fue al hospital y que estuvo siempre apoyada de una partera, habló de cuál es su mayor inseguridad física. Al final del podcast que le preguntaron acerca del peor consejo que le dieron en su vida. Sin pensarlo mucho, Montaner reveló que una fotógrafa, cuando ella era apenas una adolescente, le dijo que una parte de su cara no era tan atractiva para su lente.

¿Cuál es la inseguridad física más grande de Evaluna Montaner?

“Lo tengo muy presente. Es el peor consejo que me han dado y lo sigo todavía por estúpida. Una vez, una fotógrafa, mujer, además, me dijo que me aconsejaba posar solo del lado derecho, que era mi lado bonito, que las fotos del lado izquierdo no iban a salir tan buenas”, mencionó entre risas. Aseguró que aquellas palabras marcaron tanto su vida que, en la actualidad, siempre que tiene que estar frente a cámaras pide ser grabada solo de un lado.

Te puede interesar: En qué se gastó ‘yo me llamo Luis Miguel’ los 100 millones que ganó

“Pura inseguridad mía. Yo veo una foto mía del lado izquierdo y digo: ‘es horrible’. Sí. Tuve mi Instagram con todas las fotos así (dijo mientras posaba con su lado derecho de la cara). Me marcó. Yo era chiquita. Lo volví algo mucho más grave. Es más grande mi nariz de lado izquierdo”, mencionó.

El comentario de Montaner hizo que se generara un debate entre ella y las dos presentadoras del podcast acerca de lo negativo que es hablar del cuerpo de otra persona sin su autorización, pues se pueden generar traumas como ese.