Esta es la enfermedad silenciosa que sufre Daniel Arenas, novio de Daniela Álvarez

La vida de Daniel Arenas ha generado gran interés en sus seguidores, quienes están al pendiente de lo que ocurre en su ámbito personal y profesional. Aunque el actor ha preferido ser muy reservado con muchos detalles, de vez en cuando utiliza sus redes sociales para revelar algunos datos.

Te puede interesar: Daniel Arenas enfureció en ‘Hoy Día’: “ya no hay límites de nada”. ¿Qué pasó?

Por ejemplo, hace unas semanas hizo una emotiva publicación despidiéndose de Telemundo y de sus compañeros con los que compartió el set en el programa Hoy Día. Allí aclaró que fue una decisión netamente personal. “Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi DIOS me puso ahí y que si venía de ÉL era porque tenía un propósito muy poderoso”.

¿Qué le pasó a Daniel Arenas?

Esta semana, el actor hizo una confesión en sus redes sociales sobre una enfermedad que le diagnosticaron. A través de un video, el presentador mostró que había visitado a su odontóloga de confianza, quien le había descubierto una enfermedad.

“Hoy quiero mostrarles cómo estaba antes mi boquita. Miren esa cochinada. Sí señores, eso es placa que se forma con el tiempo, uno puede lavarse muy bien los dientes, pasarle seda, pero si uno no viene a la limpieza se forma eso”, dijo inicialmente mientras mostraba con su celular.

Luego de eso, reveló que sufre de bruxismo, conocido como la enfermedad silenciosa que ocasionó que le saliera su primera caries en 45 años. “Tengo una confesión, después de 45 años tengo mi primera caries. Se va a eliminar la caries, pero la razón es que yo bruxo mucho de noche, ya no tengo que colocarme mi férula”, aseguró.

Según el portal Medline Plus, el bruxismo es “cuando una persona rechina los dientes (deslizar o frotar los dientes de atrás hacia adelante uno sobre el otro)”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿A qué se dedica Daniel Arenas tras su salida de Telemundo?

Luego de su comentada salida de Telemundo, el novio de Daniela Álvarez se ha mostrado muy disciplinado haciendo ejercicio. Incluso, ha recurrido a masajes con algunos aparatos para mejorar su aspecto físico.

Por ahora, el actor no ha revelado sus nuevos proyectos, sin embargo, se ha podido observar que ha hecho campañas de publicidad con diferentes marcas. Sus seguidores están a la expectativa si volverá a la actuación o no.