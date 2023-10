Esposa de Juanes contó por qué se fue de las redes: ‘tenía el corazón destrozado’

Karen Martínez es una de las celebridades más reconocidas del país. Su camino en la actuación y su popularidad en redes sociales han hecho que su nombre sea uno de los más importantes de la farándula. Su matrimonio con Juanes, además, uno de los cantantes más importantes de Colombia, ha hecho que ella y su familia sean un tema de interés dentro de quienes están cerca al mundo del entretenimiento nacional.

Recientemente, la cartagenera generó preguntas en sus seguidores tras desaparecer temporalmente de sus redes sociales, donde es muy activa. En internet suele compartir contenido acerca de salud y bienestar, entre otras cosas. A raíz la cantidad de preguntas que recibió de sus seguidores, Martínez explicó que había estado lejos de sus perfiles porque tenía el corazón destrozado.

“De vuelta en casa pero muy ausente de las redes por todo lo que está pasando en el mundo. Tengo el corazón arrugado y triste. Tantos niños sufriendo y muriendo, tanta gente inocente, tanta violencia, que es que no tengo palabras para decir en este momento. Pero, en serio, me duele mucho”, escribió. Aunque no se refirió a algo en particular, es importante resaltar que, en la actualidad, el mundo atraviesa angustiosos momentos debido a la guerra en Israel.

Karen Martínez y sus hijas Luna y Paloma de paseo

Tras ese mensaje, la también modelo ha regresado a sus redes sociales, incluso, por estos días mostró que se encuentra en unas pequeñas vacaciones. Al parecer, y según dejó ver en las historias de su cuenta de Instagram, Karen estuvo visitando a sus hijas Luna y Paloma, quienes se fue de la casa de sus padres para emprender sus estudios profesionales.

Karen despidió a Paloma a través de una emotiva publicación en redes sociales que realizó en septiembre pasado. “A nosotros los padres nadie nos prepara para este momento y muchas veces cometemos el error de pasarles nuestros miedos a ellos y la verdad es que también se vale sentir eso, de nosotros los padres y de ellos también, pero nunca dejar que el miedo nos detenga”, comentó sobre la ida de la joven que se graduó del colegio en mayo.

En mayo, Karen estuvo ayudando a Luna, su hija mayor, a mudarse a una nueva casa en Boston, dónde realiza sus estudios universitarios.