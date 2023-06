Espinoza Paz por fin reveló la verdad detrás del éxito ´Soltero feliz´

Con más de 4.7 millones de reproducciones en YouTube, el video el tema Soltero feliz es uno de los más vistos y cantados por los seguidores del llamado Cantautor del Pueblo, como se le conoce a Espinoza Paz, uno de los grandes referentes de la música popular norteña que ha conquistado el mercado.

Y es que de la inspiración de Isidro Chávez, nombre real del artista oriundo de Angostura, estado de Sinaloa, han salido temas que se han convertido en himnos para millones de seguidores de este género musical. Que te lo crea tu madre, No me chingues la vida, Lo intentamos, El próximo viernes y Cómo duele equivocarse son algunos de sus temas más conocidos. Hoy empieza a figurar en listas El original, su reciente lanzamiento, donde canta con el colombiano Pipe Bueno.

Isidro Chávez Espinoza tomó su nombre artístico en homenaje a su mamá. Fotografía por: INSTAGRAM

Con una juventud difícil luego de la pérdida de su madre, cuando tenía 13 años, y luego de probar por diferentes oficios, decidió, a los 17 años, tomarse en serio la carrera como cantante y, como un homenaje a su mamá, María de la Paz Espinoza, quien siempre lo apoyó, se lanzó al mundo artístico como Espinoza Paz. Pero pasarían varios años antes que el éxito le sonriera.

La inspiración que llevó a Espinoza Paz a escribir Soltero feliz

Y sobre Soltero feliz, tema en el que exalta esta condición civil con frases como “Yo no quiero compromisos, yo soy un ave de paso”, “Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más” y “Yo solo vivo el momento”, Espinoza Paz comentó sobre la inspiración que tuvo para escribir este tema, con el que llegó a listas de varios países, incluyendo a su natal México.

El cantautor decidió despejar las dudas de sus seguidores, quienes especulaban en redes sociales sobre el origen del tema. Muchos afirmaban que Soltero feliz era la respuesta irónica a una decepción amorosa que el artista de 41 años había sufrido. Pero el cantante comentó que la canción la escribió “haciendo volar su imaginación”, es decir, que no corresponde a ninguna experiencia personal. Simplemente es un homenaje que dedicó a todos los hombres sin compromiso que viven la vida sin dar mayores explicaciones.

Gracias a la popularidad alcanzada por Soltero feliz, Espinoza Paz decidió compartir directamente con sus seguidores por redes sociales, recibiendo miles de comentarios y respuestas sobre lo que sienten y piensan del tema musical, obteniendo buenos comentarios que agradaron al cantante.