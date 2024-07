Esperanza Gómez padece enfermedad que la alejaría del trabajo que la hizo famosa

Esperanza Gómez es una mujer conocida por su amplia trayectoria en la creación de contenido erótico, así como por su breve paso en el cine para adultos. Sin embargo, existe una posibilidad de que la mujer de 44 deba anticipar su retiro por temas de salud.

Te puede interesar: Yeison Jiménez mostró por primera vez la cara de Santiago, su hijo recién nacido

Esperanza Gómez, incluso, tuvo que cambiar varios aspectos de su rutina diaria por estos problemas. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Esperanza Gómez y por qué podría retirarse?

Resulta que la caldense está contemplando la posibilidad de alejarse de las cámaras, teniendo en cuenta que padece de algunas afecciones de salud que, durante la grabación de escenas íntimas, le estarían pasando factura.

“Voy a terminar dejando la industria más por salud que por otra cosa, me está costando mucho trabajo grabar (...) No se tiene sexo tan suave (en la ficción), como lo puede tener una persona en la intimidad con su pareja, un amigo o un amante. Es diferente (...) Al día siguiente me cuesta mucho pararme de la cama y en ocasiones no soy capaz de levantarme sola”, explicó en una entrevista con La Red Viral, un canal de YouTube dedicado a la industria del entretenimiento.

Según Esperanza Gómez, luego de un accidente que tuvo en su casa y por el cual debió ir al hospital, descubrió que su columna vertebral se ha degenerado con rapidez desde los 7 años y, en la actualidad, tiene el mismo desgaste que una mujer de la tercera edad.

Aunque el retiro de la conocida actriz no es una decisión tomada, pues es su principal fuente de ingresos, es una posibilidad latente en cuanto su salud no mejore drásticamente.

“Así hayas hecho historia o hayas sido un ícono, la gente te olvida. Yo creé fama, pero no he hecho lo que las actrices nuevas de Colombia han hecho. Hay chicas que en cuatro años han grabado más películas que todo lo que he hecho en mi carrera”, concluyó en su charla con La Red Viral.

El mayor miedo de Esperanza Gómez

En una charla con Infobae, la colombiana abrió las puertas de su intimidad y expuso secretos que era desconocidos, hasta ahora. Por ejemplo, expuso que su mayor miedo es llegar a la tercera edad y no poder valerse por sí misma.

“Precisamente a la vejez. Mucha gente dice que le tiene miedo a la muerte, pero yo no, yo le temo a la vejez y no porque vaya a tener arrugas ni nada de eso, aunque obviamente no quisiera, sino que me asusta el hecho de saber que esa etapa a uno lo incapacita y uno termina dependiendo normalmente de terceros, y esos terceros pueden ser personas buenas o personas que a la larga terminan maltratándote”, expresó.

Vea también: “Me pareció súper bajo”, Karen Sevillano se fue contra ‘La casa de los famosos’ por delicada razón

“Hay mucha gente que cuida a personas ancianas y las maltrata, mientras ellos no tienen ni sienten el valor de decir que están siendo golpeados o ultrajados, entonces esa parte me asusta de la vejez (...) Yo me imagino mi vejez viviendo en una finca, sembrando jardines, teniendo una huerta, teniendo un lago con pescaditos y cuidando animalitos porque todo eso me encanta”, agregó Esperanza Gómez.