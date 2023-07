Escudero, del ‘Desafío The Box’, fue novio de una exintegrante de Beta. ¿Quién es?

El Desafío The Box se encuentra en la recta final. Con la reciente eliminación de Cifuentes y Ricky, de Alpha, los participantes que quedaron iniciaron un nuevo ciclo. La primera prueba de Sentencia y Hambre la ganó Beta, quienes podrán disfrutar de comida durante todo el ciclo.

Te puede interesar: Anuel mostró la cara de su hija con Yailin. Tekashi arremetió: “eres una rata”

Cuando no están en los boxes compitiendo, los participantes aprovechan el tiempo para hablar y compartir en sus respectivas casas en la ‘Ciudad de las cajas’. Durante ese tiempo, revelan varios detalles de sus vidas personales.

Más noticias del 'Desafío' La exparticipante del ‘Desafío’ que murió ahogada en el mar La joven deportista, quien se destacó por su participación en el ‘Desafío Súper Humanos 2018′, tenía 20 años. Leer aquí: La exparticipante del ‘Desafío’ que murió ahogada en el mar Video: así se ve Sebastián Martino, juez del ‘Desafío The Box’, sin gafas Sebastián Martino es el juez de las pruebas del ‘Desafío The Box’, quien recorre las pistas en la ‘Ciudad de las cajas’, verificando que los participantes cumplan las reglas. ¿Lo has visto con su uniforme negro y sus gafas oscuras? Leer aquí: Video: así se ve Sebastián Martino, juez del ‘Desafío The Box’, sin gafas

Escudero y Kate, de Beta, sostuvieron un romance

Luego de resultar victoriosos en la reciente prueba, los integrantes de Beta tuvieron un rato de esparcimiento. Mientras dialogaban, Alejandro Escudero reveló que sostuvo un amorío con Kate, quien fue su compañera en Omega y luego en Beta. La participante salió por una lesión.

“Kate en ese momento no tenía a nadie”, comenzó diciendo. Luego, sus compañeras le preguntaron: “¿hace cuánto te metiste con ella?”, a lo que contestó: “como nueve años. Hace mucho, ya no hay nada. Salimos solamente como tres meses. La vuelta es que estudiábamos en la Universidad de Medellín, era muy hermosa. Yo fui el que la busqué a ella, le empecé a escribir y cuadramos para empezar a salir. Salimos mucho, hasta la presenté en la casa, mis papás la querían y todo. Ella es una mujer linda, me parece que es una mujer familiar, pero nada, en este momento no siento eso”, contó el cantante.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, Yan le preguntó: “¿por qué no siguió con Kate, no la veía como mujer para tener hogar o algo así?”. Escudero afirmó que simplemente las cosas no se dieron: “estaba muy cachorro para pensar en una estabilidad e irme a vivir con alguien. No hubo cachos, los dos decidimos que ya. Yo estaba confundido”.

Kate y Escudero coincidieron desde el primer momento cuando ambos llegaron a la casa Omega, la primera en desaparecer en la primera fusión. Tras las reorganización de los nuevos equipos, volvieron a quedar juntos en Beta. Anteriormente, ella había mencionado que se conocían de la universidad, aunque no había dado muchos detalles al respecto.

Subió el arriendo en la ‘Ciudad de las cajas’

En los nuevos ciclos el premio al mejor equipo del ciclo ha incrementado, así como también el arriendo. Andrea Serna reveló que ahora deben pagar 35 millones de pesos en caso de perder la prueba de Sentencia y Servicios, o de lo contrario, deberán ir a Playa Baja, pues desde la última fusión, los participantes compiten por todo o nada.