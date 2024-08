Escandalosas declaraciones de Epa Colombia sobre Lina Tejeiro y Andy Rivera

Yina Calderón debutó como streamer en la plataforma Kick y la primera invitada a su canal fue Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, con quien tocó varios temas que causaron polémica, como por ejemplo la relación y ruptura de Lina Tejeiro y Andy Rivera, sobre quienes hicieron unas explosivas declaraciones.

Yina Calderón y Epa Colombia Fotografía por: Instagram Yina Calderón - Epa Colombia

¿Qué dijeron Epa Colombia y Yina Calderón sobre Lina Tejeiro y Andy Rivera?

En medio de su conversación, en la que también revelaron quién fue la futbolista con la que Diana Celis le fue infiel a Daneidy, las creadoras de contenido abordaron de forma inesperada el tema de la relación amorosa que Tejeiro y Rivera sostuvieron por casi 9 años.

Fue entonces cuando Epa Colombia recordó el momento en que, supuestamente, Lina Tejeiro le confesó las infidelidades de las cuales fue víctima por parte de Andy Rivera.

“Andy le pagó súper mal a Lina. Ella le pasó muchas cosas (...) Lina me decía: ‘Mami, yo le aguanté tantos cachos a Andy, tantas conversaciones y tantas cosas’. A esa mujer, la más linda que tenemos en Colombia, ¿él le falla así? Pues claro, como le gustaba comerse a la una y a la otra”, aseguró la también empresaria, a lo que Yina Calderón respondió: “Dicen que él sale con muchas mujeres en Medellín”.

“Por obrar mal es que Andy Rivera no ha pegado con su carrera, ¿por qué el papá sí ha pegado? (...) Vea que él entró en depresión, le pasó lo de su espalda y ahora cómo va con su carrera. Don Jhonny Rivera, usted me disculpará y con todo el respeto, pero su hijo le falló a Lina Tejeiro y, cuando uno no hace las cosas bien, no puede esperar que su carrera explote y esté arriba. Eso fue lo que realmente pasó con ellos”, agregó Daneidy Barrera, quien advirtió que el reguetonero se aprovecha de esta situación para promocionar sus canciones.

¿Lina Tejeiro sigue enamorada de Andy Rivera?, esto dijo Epa Colombia

Luego de escuchar el testimonio de su invitada, Yina Calderón dijo que, al menos en su percepción, la actriz sigue enamorada del cantante pereirano. Sin embargo, su colega la desmintió de inmediato.

“No, yo siento que ya no. En 2021 sí estaba bien pegada del man, pero ahorita ya ella se superó, cambió su corte y se siente en otra etapa, pero no. Es que Andy Rivera se pasó con Lina Tejeiro, te juro que el man no la dio nada porque hubieran podido tener una familia y durar mucho tiempo, pero él no la valoró y ella se cansó, se aburró y se fue”, concluyó Epa Colombia.