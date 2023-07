Érika Zapata resultó ‘casada’ con famoso periodista de Noticias Caracol

Para nadie es un secreto que durante las transmisiones de Noticias Caracol suelen suceder algunos errores, teniendo en cuenta que las emisiones del informativo son en vivo y en directo. Tal y como ocurrió en la mañana del 25 de julio, cuando Érika Zapata y Sebastián Palacio resultaron siendo los protagonistas.

Todo comenzó cuando el presentador Andrés Montoya abrió paso a sus colegas en diferentes ciudades del país, pero confundió el nombre de la reportera paisa y lo mezcló con el apellido de Sebastián.

“Vamos con Érika Palacio, en Medellín... perdón, con Érika Zapata”, corrigió el paisa entre risas.

Además de colegas, Palacio y Zapata se han convertido en grandes amigos Fotografía por: Instagram Érika Zapata

Y aunque todo parecía haber quedado allí, la propia Zapata se pronunció a través de sus redes sociales y aprovechó para bromear, otra vez, con que ella y su colega se habrían casado y por eso le pusieron su apellido.

“Sebastián Palacio y yo, casados ante toda Colombia ¡Ahora ya no te me escapas!”, escribió como descripción al fragmento de Noticias Caracol en que Andrés Montoya cometió el error, tras lo cual Sebastián contestó: “Esta es la magia de la televisión en vivo”.

Como era de esperarse, las publicaciones de los periodistas de Noticias Caracol suscitaron miles de reacciones por parte de quienes también rieron con ellos.

“El destino les quiere dar un mensaje”, “hasta bonita pareja harían los dos”, “no pude de la risa al ver las publicaciones” y “ahora no es que la vayan a insultar por este chiste”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La amarga experiencia de Érika Zapata y Sebastián Palacio en redes

En febrero de 2022, la antioqueña colgó una foto en Twitter junto a Sebastián Palacio, compañero suyo en Noticias Caracol, y bromeó al decir que ambos se habían casado. Lo que no esperaba la periodista era ser matoneada por esta publicación.

“Puse charlando que mi amigo Sebastián era mi novio y algunas mujeres me han comentado cosas terribles, como que es imposible que él tenga tan mal gusto o que él es muy lindo para mí. A veces nosotras mismas somos las que promulgamos la superficialidad y después nos andamos quejando”, expresó en aquella ocasión a través de Twitter.

Para enfrentar las críticas en su contra, Érika Zapata recordó en una charla con Día a día que Sebastián Palacio era su amor platónico y ahora que trabajan juntos se convirtió en su mejor amigo.

“Hace mucho tiempo me pasó algo y no suelo contarlo, pero desde la universidad veía las noticias que hacía Sebas Palacio (...) Yo me mantenía encantada, no solamente porque era bonito sino porque me gustaban sus notas ¡Yo lo admiraba!”, confesó.