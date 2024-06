¿Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ y Andy Rivera son novios?: “es hermosísimo”

Érika Zapata se ha ganado el cariño de miles de televidentes gracias a su profesionalismo y autenticidad en Noticias Caracol. Aunque la periodista antioqueña es elogiada por su trabajo, también cuenta con un número de cibernautas que la critican por su forma de hablar o de vestir.

Te puede interesar: ¿Messi se separará de su esposa Antonella Roccuzzo? Esto dijo Mhoni Vidente

La periodista de ‘Noticias Caracol’ le salió al paso a los rumores de supuesto romance con el ex de Lina Tejeiro. Fotografía por: Instagram @erika_zava

Su vida sentimental ha sido de gran interés, pues en varias oportunidades, la comunicadora ha dicho que nunca ha tenido novio. “Estoy llevada del verraco en eso... No me ha salido así una pinta bacana. Yo no apoyo el talento local, me gusta así, por ejemplo, el que hace la película 365 Días”, dijo entre risas en una entrevista con Como amaneció Bogotá de Tropicana.

Érika Zapata respondió rumores de noviazgo con Andy Rivera

En los últimos días, se rumoró en redes sociales que, supuestamente, la periodista Érika Zapata y Andy Rivera serían novios. Los comentarios surgieron en la emisora La Kalle, donde los locutores hablaron sobre un comentario que el hijo de Jhonny Rivera le escribió en una publicación: “Mi amor, que no te defina el qué dirán, tu éxito es tan honesto y bien trabajado que seguro genera frustración y envidia”.

La periodista del informativo de Caracol Televisión no dudó en responderle: “Gracias, Andy, qué palabras tan hermosas. Eres maravilloso y un gran ser humano”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Después de que los rumores tomaran fuerza, Zapata respondió de manera contundente a través de sus redes sociales. “Jajajajaja ya quisiera yo jajajaja... Me descubrieron”, escribió inicialmente en su perfil de X.

Luego, hizo un análisis más profundo y se refirió a los malos comentarios que ha recibido por esas especulaciones con el ex de Lina Tejeiro.

“Se queda uno pensando en la cantidad de mensajes horribles de muchas mujeres ante el chisme que surgió que yo tenía una relación con Andy Rivera. Yo no lo conozco en persona. Es hermosísimo y talentoso, pero no es novio mío, ni lo conozco”, dijo.

Enseguida, agregó: “me han dicho cosas como que soy la bestia de la relación, que soy un fetiche, que es imposible que él haya tenido tan mal gusto. Me considero una gran mujer, inteligente, y que valgo la pena. Hay gente que está llena de veneno. No sé cómo surgió ese chisme, pero me sacó una sonrisa (...) Estudio mucho, soy una buena persona y merezco cosas buenas. No sé por qué muchas mujeres lo clasifican a uno por lo superficial. Les falta corazón y también cerebro”.