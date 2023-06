Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ respondió a quien le dijo ‘mamona y maluca’

Una de las periodistas de Noticias Caracol más queridas por los colombianos es Érika Zapata, quien se ha caracterizado no solo por su profesionalismo, sino también por su particular forma de contar las noticias más destacadas de Antioquia.

Érika Zapata entró a Noticias Caracol durante el pico de la pandemia del covid-19, después de hacer parte de una producción que se canceló por la emergencia sanitaria. / Cortesía: Caracol Televisión

La paisa se ha ganado el cariño de los televidentes y usuarios en redes sociales, especialmente en Twitter, donde suele interactuar diariamente, contando y mostrando detalles de su trabajo en el informativo de Caracol.

¿Qué respondió Érika Zapata a usuaria que criticó su voz?

La comunicadora ha tenido que enfrentar una serie de críticas y burlas no solo desde que se dio a conocer como periodista, sino que como bien lo ha contado, desde pequeña también ha sido víctima de bullying.

Algunos la han criticado por su físico, otros por su acento y hasta por el tono de su voz. Tal es el caso de una usuaria quien en los últimos días se refirió de manera negativa a su voz.

Todo ocurrió porque Zapata realizó un reportaje con Maycol Pamplona, uno de los Community Manager de una de las disqueras más importantes del país y quien nació con una condición de discapacidad que solo le permite mover la cabeza, llamada Artrogriposis múltiple severa.

La periodista quiso resaltar en su reportaje las actividades que el hombre realiza con ayuda de su boca, y aunque recibió muchos elogios por su trabajo y por dar a conocer esa historia de vida, no faltaron las críticas. “Parce esa Érika Zapata habla muy maluco, qué hij$ep&ta nota, pero qué habladito el de esa pelada tan mamón”, le escribieron.

Érika no se quedó callada y de manera directa le contestó: “Uno no elige cómo hablar. Qué bueno que me criticaras, pero la nota, si es el caso. Mi voz no es mi culpa”.

#OjoDeLaNoche | Maycol Pamplona, un hombre en condición de discapacidad, que solo puede mover la cabeza, cumplió su sueño de ser community manager de una importante disquera. “Nunca he tenido limitaciones”.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Sms5lg5gAz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 7, 2023

En su perfil de Twitter, la periodista se refirió justamente a todas las críticas que ha tenido que soportar, especialmente en el tiempo que lleva como reportera de Noticias Caracol. “Esta ha sido la época más bonita de mi vida. Gozando de una excelente oportunidad laboral y saliendo adelante con mi familia. Sin embargo, también me he tenido que enfrentar a lo malo, a detractores que me salieron de la noche a la mañana y a gente que me quiere hacer daño. Uno se blinda con Dios. Son épocas en que he formado el carácter. Algunos dicen que son una puesta en escena forzada y otros que quiero fama. Pero yo no soy nada de eso, estoy luchando por mis sueños como mucho de ustedes y quise hacerlo a mi estilo”.