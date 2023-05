Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ “re mal” por críticas que recibe de su físico

“Mero gentío”, fue uno de los dichos que hizo famosa a Érika Zapata, quien el año pasado revolucionó las redes y televisión colombiana al reportar las noticias más importantes del departamento antioqueño con su particular forma de ser. La periodista de Noticias Caracol ha posicionado, a la perfección, su sello ante las pantallas de los hogares del país.

Desde entonces, cientos de televidentes aplauden su espontaneidad y originalidad, pues con solo 27 años ya es una de las reporteras más queridas y no solo por su talento e inteligencia. La fama y tener la atención del público sobre ella no siempre ha sido tan bueno, últimamente la paisa ha reportado diferentes situaciones de inseguridad y críticas que la rodean diariamente.

Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal. — Érika Zapata (@ericayasmin4) April 16, 2023

¿Qué tiene Érika Zapata?

Recientemente, la joven se mostró realmente afectada por los internautas que juzgan su apariencia o cualquier cambio de imagen que se haga públicamente. Según sus publicaciones de Twitter, Zapata estaría cansada de la cantidad de críticas que recibe diariamente, una consecuencia no tan buena que le ha traído el ser una imagen pública.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me han hecho sentir re mal”, trinó. Los mensajes de apoyo abundaron en el usuario de la reportera. “Y si tienen filtro q? Q no las miren y ya. La gente es envidiosa q pereza”, “Tú eres una mujer hermosa de pies a cabeza. Punto”, “No se desgaste y siga regalandonos sonrisas”.

Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. — Érika Zapata (@ericayasmin4) May 15, 2023