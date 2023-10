Érika Zapata, de Noticias Caracol, perdió sus ahorros en millonario robo

La periodista Érika Zapata, corresponsal de Noticias Caracol en Antioquia, denunció que fue víctima de un millonario robo en su cuenta bancaria. Según contó en su red social X, delincuentes sacaron varias tarjetas de crédito a su nombre y le vaciaron sus ahorros.

Zapata expresó su indignación por la falta de seguridad y respuesta de la entidad bancaria a la que le confió su dinero.

“¿Dónde está la seguridad de Bancolombia? Sacaron tarjetas de crédito a mi nombre, me vaciaron la cuenta, me dejaron sin nada y nadie responde. Les cambiaron hasta mis datos y nadie llamó a confirmar, es inaudito”, escribió Érika Zapata.

La corresponsal Érika Zapata, de Noticias Caracol, no es la única víctima de esta modalidad, según los comentarios de su posteo Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Érika Zapata, de Noticias Caracol?

La periodista, reconocida por su particular forma de presentar las noticias con acento paisa, recibió el apoyo y la solidaridad de sus colegas y seguidores. Algunos le contaron que también habían sido víctimas de este tipo de fraudes y le recomendaron poner una queja ante la Superintendencia Financiera.

El banco le respondió a la comunicadora por el mismo medio y le pidió que les escribiera por mensaje privado para revisar su caso. Sin embargo, la periodista no se mostró satisfecha con la respuesta y cuestionó el procedimiento de la entidad.

“Se llevaron todos mis ahorros y entonces yo para qué guardo mi plata con ustedes. ¿Dónde está la seguridad de ustedes?”, aseveró Érika Zapata.

No es la primera dificultad que pasa Érika Zapata en el año

2023 ha sido un año un poco ajetreado para la periodista de Noticias Caracol, pues a finales de enero pasado, cuando se le dañó su viejo celular, decidió invertir en otro teléfono. Sin embargo, lo que suele ser motivo de alegría resultó convertido en una pesadilla.

Todo comenzó a los pocos días de la compra, pues el aparato dejó de cargar y Zapata se acercó a la tienda donde lo adquirió para solicitar la garantía correspondiente, pero le dijeron que debía esperar más de un mes.

Molesta por no recibir una solución inmediata, la reportera de Noticias Caracol acudió a las redes sociales y etiquetó a Xiaomi, marca fabricante del celular, en una queja que hizo pública. Fue cuando se dio cuenta que le vendieron un producto de contrabando.

“Ese mismo día el gerente de la compañía en Colombia me contacta, muy honesto, a preguntarme por lo que había pasado. Yo les conté la historia y ellos dijeron que me iban a responder, pero ambas partes confiadas en que había sido comprado en un punto confiable (...) El problema fue cuando me pidieron el IMEI del celular y se dan cuenta que el celular es de contrabando, y no tenía que estar siendo comercializado en Colombia sino en Chile”, concluyó Erika Zapata, quien recibió un celular de repuesto por parte de esta compañía.