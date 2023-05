Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’: “están diciendo que me cambié la cara”

Desde hace más de un año, Érika Zapata hace parte del grupo de periodistas de Noticias Caracol. La comunicadora es corresponsal de Medellín y desde que comenzó a aparecer en la pantalla no ha dejado de ser noticia por su espontánea forma de ser y por la particular forma en la que informa a los colombianos, con un lenguaje coloquial y muy cercano a los televidentes.

Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol. Fotografía por: Instagram

La paisa ha contado en varias oportunidades que su vida no ha sido color de rosa. Desde que era una niña ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones económicas para poder salir adelante.

Érika Zapata es criticada por su apariencia física

Desde que se dio a conocer en el medio, la periodista ha sido víctima de constantes críticas y burlas por parte de algunos usuarios de internet, quienes se han referido no solamente a su forma de hablar, sino también ha su físico. Para algunos, ahora luce completamente diferente a como se veía los primeros días cuando comenzó a salir frente a las cámaras.

Cansada de los malos comentarios, hace unos días, la comunicadora antioqueña se desahogó a través de su cuenta de Twitter, donde suele ser muy constante. “Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me han hecho sentir remal”.

Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. — Érika Zapata (@ericayasmin4) May 15, 2023

¿Qué se hizo Érika Zapata en la cara?

En redes sociales se ha hablado mucho sobre los supuestos retoques estéticos a los que se ha sometido la reportera; sin embargo, ella ha dejado claro que lo único que se ha hecho es un diseño de sonrisa, porque hace un tiempo se los quebró en un accidente.

Para despejar las dudas de sus seguidores, Érika explicó qué fue lo que se hizo. “No me he hecho ningún retoque estético. Debí ir donde una muy buena Dermatóloga a que me ayudara a eliminar unas manchas que me salieron en el rostro de un momento a otro. Ya no las tengo. Seguiré siendo la misma persona de siempre, con mucho amor propio. Una gente está diciendo que me cambié la cara jajaja”.

No me he hecho ningún retoque estético. Debí ir donde una muy buena Dermatóloga a que me ayudara a eliminar unas manchas que me salieron en el rostro de un momento a otro. Ya no las tengo. Seguiré siendo la misma persona de siempre, con mucho amor propio. — Érika Zapata (@ericayasmin4) May 18, 2023

Sus seguidores le dejaron múltiples comentarios, apoyándola y pidiéndole que no le preste atención a esas personas con mensajes malintencionados. “Y si quisieras hacerte un retoque, está bien y a NADIE debería importarle”, “a palabras necias oídos sordos. No les ponga cuidado a las críticas ni nada. Si usted quiere hacer algo estético, ¡hágalo! Lo importante es su personalidad y su amor a la vida”, “no dejes que otros apaguen tu luz, eres muy valiosa, hay gente que siempre vive haciendo daño, son vacías”.