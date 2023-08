Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ está enamorada: “los días son más bonitos”

Desde el 2020 cuando llegó a Noticias Caracol, la periodista Érika Zapata se ha ganado el cariño de miles de televidentes y usuarios en redes sociales, quienes admiran su trabajo y su particular forma de contar las noticias.

Érika Zapata

Además de ser reportera del informativo, también es presentadora del programa La finca de hoy, de Caracol Televisión. En sus redes sociales la antioqueña suele ser muy activa compartiendo con sus seguidores no solamente los informes que realiza, sino también algunas opiniones sobre diferentes temas de interés social, e incluso, en algunas oportunidades ha aprovechado para contar algunos detalles de su vida.

¿Érika Zapata tiene novio?

En varias entrevistas, la periodista había revelado que nunca había tenido novio. “La gente no lo cree, pero nunca he tenido intimidad… Por eso he evitado tener novio, porque yo digo ‘cuando me sienta preparada, cuando me sienta segura’”, dijo una vez en entrevista con Tropicana.

En Día a Día también habló hace unos meses sobre el tema y dijo: “nunca he estado en una relación amorosa, la verdad, nunca he tenido novio (...) A mí me cuesta ese escenario porque yo apenas me estoy aprendiendo a querer y eso es lo más importante. Quiero una persona que sea lo contrario a lo que yo soy… Muchas veces la gente que se me ha acercado es bajo un interés. Érika, usted cuánto es que gana, eso es muy horrible, pero me ha pasado… Me gusta que no sea una persona que quiera cambiarme, que diga: ‘Ay, usted por qué habla así, qué vergüenza’. No me importa quién me critique, yo me siento orgullosa”, contó.

Hace unos días, la periodista sorprendió al escribir un trino que dejó pensando a más de uno sobre su actual situación sentimental. “Estoy enamorada. Los días son más bonitos así”. Minutos después lo eliminó. Ahora, volvió a dejar otro mensaje en esa misma red social, pero al igual que el anterior, también lo borró. Allí decía: “muy orgullosa, yo decía que no me enamorada de nadie. Los demás me decían que cuando me enamorara, me iban a dar tres vueltas… Ya me han dado como 30″.

Aunque se desconoce a quién se refiere, muchos de sus seguidores están a la expectativa porque próximamente la comunicadora hable del tema, pues les gustaría verla en una relación sentimental.