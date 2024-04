Epa Colombia tuvo amarga experiencia en concierto de Karol G. ¿Qué le pasó?

Karol G, una de las cantantes más importantes del país, cerró exitosamente sus fechas de su tour Mañana será bonito en Bogotá. Desde el Movistar Arena, la paisa evidenció por qué es hoy en día una de las celebridades colombianas con mayor relevancia ante los ojos del mundo. Fueron varias personalidades las que llegaron a la capital del país para el aclamado espectáculo de la nacida en Medellín.

La controvertida Epa Colombia estuvo en el evento, y tuvo una experiencia no muy alentadora. Por su embarazo, no entró al estadio El Campín para ver a Carolina, sin embargo, decidió quedarse a las afueras, dentro de su carro, para escuchar la interpretación de Karol.

“Yo la escuché desde afuera porque mi barriguita ya no da para estar entre tanta gente, pero la dio todita. Mucha gente quedó afuera (...) Yo bien tranquila afuera escuchando a Karol G, saludando a los que quedamos por fuera”, mencionó en sus redes sociales antes de revelar que la habían multado por su ubicación en la calle.

“Con lo que me costó el comparendo me hubiera comprado VIP”, añadió. La multa fue por “bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito”, según el Código Nacional de Tránsito. La infracción genera un cobro de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a unos $ 650.000.

Karol G subió su primera foto con Feid a Instagram: “Reina de mi vida”

A principios de marzo, Karol G sumó un nuevo logro a su larga lista. La paisa, por parte de Billboard, recibió el premio a la Mujer del Año. Según explicó la compañía, la colombiana fue escogida para ocupar esa posición gracias al trabajo que ha venido desarrollando con su música.

Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, estuvo feliz durante la velada y, además de dar un emotivo discurso por el reconocimiento a su nombre, interpretó una de sus canciones más exitosas, Amargura, en versión salsa.

Llamó la atención en el evento, no solo todo lo alcanzado por Karol, sino también su especial compañía. La nacida en Medellín estuvo con su novio, el también reguetonero Feid, quien celebró cada momento de la noche en honor a su querida pareja. Al creador de temas como Luna se le vio bailando al ritmo de la voz de Karol y caminando de la mano con ella.

La empresaria subió, por primera vez, una foto con Ferxxo al feed de su cuenta de Instagram. Aunque había compartido videos con él en sus instastories en la navidad del 2023, fue hasta ese momento que inmortalizó su relación en esa red social con una foto de ambos.

En la foto, que es a blanco y negro, aparecen sonriéndose mutuamente y tomados de la mano. Feid compartió la fotografía en su perfil con un mensaje que decía: “la reina de mi vida”.