Epa Colombia se sinceró sobre escándalo que protagonizó en la boda de Andrea Valdiri

En abril de 2022, Andrea Valdiri se casó con Felipe Saruma en una boda que llamó la atención del público en redes sociales. Sin embargo, en medio de la celebración se desató un fuerte escándalo cuya protagonista fue Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia.

En aquella ocasión surgió la versión de que, supuestamente, la influenciadora habría llegado junto a Karol Samantha, su pareja, sin la debida autorización para entrar acompañada al evento. Esta situación habría generado un fuerte conflicto entre Barrera Rojas y Valdiri, tanto así que la bogotana decidió abandonar la celebración.

“La invitación decía ‘un cupo’ y se entiende que es para una sola persona. Nadie la trató mal y nadie trató mal a su novia ¡No hay que inventar! Lo más importante es aprender que, a la próxima fiesta que la inviten, debe mirar cuantos cupos tiene ¡Las reglas son así”, comentó en su momento la mamá de Andrea Valdiri.

La versión de Epa Colombia sobre lo ocurrido en la boda de Andrea Valdiri

En una reciente conversación que sostuvo con su colega Yina Calderón, Daneidy Barrera aseguró que nada de lo dicho en su momento fue cierto. Según ella, la invitación que le llegó era para dos personas, por eso llegó al matrimonio de la barranquillera con Karol Samantha, la mamá de su hija.

“Todo el mundo dice no, a Epa no la invitemos a ninguna fiesta, a nada porque ella es terrible, pero nunca han escuchado mi versión. Cuando Andrea Valdiri me invitó a su matrimonio, ella me mando una invitación acá a mi casa… la cual decía en una tarjetica dos personas (muestra la tarjeta de invitación), dos personas”, expresó Epa Colombia.

Por último, la figura de redes sociales enfatizó en que se sintió maltratada en aquella ocasión. Además, advirtió que era importante dar a conocer su versión antes de juzgarla, tal y como se hizo en su momento.

“Yo siempre dije que a esa mesa le hacía falta una pata”, “uno ya no sabe a quién creerle”, “¿qué necesidad había de sacar a flote esta polémica después de tanto tiempo” y “yo soy team Epa Colombia, ¿y ustedes?”, fueron algunas de las reacciones que desató la versión de la influenciadora.