Epa Colombia se quitó la ropa y mostró cómo quedó después de dar a luz

La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, compartió con sus seguidores un aspecto muy íntimo y personal de su vida tras convertirse en madre. En una reciente entrevista, mostró cómo luce después de dar a luz a su hija Daphne Samara, quien nació el pasado 9 de abril en una clínica de Bogotá.

Así se veía Epa Colombia en las últimas semanas de su embarazo. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Así se ve Epa Colombia después de tener a su primera hija

En una entrevista con Impresentables, programa radial de la emisora Los 40 Colombia, la figura de redes sociales abrió la puerta de su intimidad y habló sobre su experiencia como madre primeriza.

“Ha sido una mezcla de emociones porque, aunque estás contenta, te preocupas por cualquier cosa que ves en tu bebé y que desconoces. Ahora es cuando entiendo a todas las mamás que escuchaba decir: ‘no es una tarea fácil’, por eso mi admiración total para ellas“, expresó Barrera Rojas, quien invertirá una millonaria suma en sus próximas cirugías.

Fue entonces cuando Epa Colombia se animó a quitarse parte de la ropa que llevaba puesta, así como una faja, y les mostró a los locutores de Impresentables la cicatriz de su cesárea. Por supuesto, este momento también dejó en evidencia cómo luce actualmente el abdomen de la bogotana.

“Ya que estoy aquí, aprovecho para mostrarles mi cuerpazo. Miren esa tremenda cicatriz“, concluyó la joven de 27 años, quien recibió elogios por su figura.

Vea cómo luce Epa Colombia a partir del minuto 41:21

La enfermedad que enfrentó ‘Epa Colombia’ tras el nacimiento de su bebé

La depresión posparto es una condición seria que puede afectar a las nuevas madres después del nacimiento de un hijo y, según Daneidy Barrera, ella también padeció de este problema en las primeras semanas de vida de Daphne Samara.

“A mí sí me dio mucha depresión, me dio mucha ansiedad, muchos malos pensamientos, a mí me pasaron muchas cosas, no sé por qué, como no fue un embarazo normal”, explicó inicialmente.

Epa Colombia también advirtió que, aunque no ha tenido crisis agudas, los sentimientos de ansiedad, irritación y tristeza se convirtieron en ‘el pan de cada día’. Sin embargo, el consuelo lo encontró en su propia hija: “Obvio que he llorado a solas, oro mucho y jamás dejaré a mi pareja. Y, por supuesto, me parece una etapa muy dura porque es un cambio grande, pero ¿sabes qué es lo más lindo?, ver a mi hija creciendo”.