Epa Colombia se hizo trasplante capilar. Así quedó: “la gente no entiende”

Epa Colombia es una de las influenciadoras más comentadas del país. Luego de protagonizar fuertes polémicas, la también empresaria ahora está dedicada a su faceta como mamá primeriza y a seguir sacando adelante su negocio de keratina.

Meses antes de convertirse en mamá dijo a través de sus redes sociales, que se convertiría en una nueva persona para darle el mejor ejemplo a su hija, a quien llamó Daphne Samara.

Te puede interesar: ¿Epa Colombia y su novia terminaron?: “con el tiempo todo se sabe”

En su cuenta de Instagram donde tiene 2,4 millones de seguidores, publica constantemente fotos y videos de su pequeña hija, quien está próxima a cumplir 3 meses de nacida.

Epa Colombia. Fotografía por: Instagram

¿Qué se hizo Epa Colombia?

Hace unos días, la empresaria contó que se sometería, nuevamente, a unos retoques estéticos, pues, al parecer, algunos que se había hecho previamente le quedaron mal.

Ahora, en las últimas horas, Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, sorprendió con un nuevo procedimiento, del cual no se había referido mucho previamente.

Resulta que la creadora de contenido se sometió a un trasplante capilar, con el propósito de acabar con las entradas que tenía en su frente, que, según ella, fueron heredadas de su papá, Gerardo Barrera.

En su cuenta de Instagram, publicó unas historias mostrando parte del doloroso procedimiento. “Hola amigas, me hice implante capilar en las entradotas que le saqué a ‘la Gerardo’”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Para ello, le tuvieron que poner anestesia en su cabeza, debido a que no consiguió un donante. Sin embargo, confesó, el dolor es muy fuerte. “Qué miedito la anestesia en la cabeza. No conseguí donante, me tocó a mí misma y me dije a mí misma: ‘Vamos a hacerlo todo por esas entradas. Mami, el Gerardo es culpable de todo esto. Así vamos, chicas, qué dolor”.

Así quedó Epa Colombia luego de su trasplante capilar

La influenciadora mostró que tuvieron que raparle un pedazo de la parte de atrás de su cabeza, para hacerle el trasplante a su frente. Así quedó registrado en unas fotos y videos.

“Aprovechamos llenamos la frente (...) lo logramos chicas, 6 horas y chao entradas, chao frente”, dijo. Además, explicó la razón por la que se arriesgó a hacerse ese procedimiento. “Amiga, ¿por qué me hice esto lo del trasplante capilar? Es porque yo tenía unas entradas macabras, harto cabello tengo, pero adelante no se me veía. Entonces, amiga, me cubrí las entraditas y más ahora por el posparto, la bebé también se me ha caído. La gente no entiende, entonces van a decir, tu producto, tu keratina. Amiga, ¿tú recuerdas cuando no tenía cejas que me tocó implantar? Es igual, pero en las entradas. A mí me hacía falta, acéptalo”, dijo con el humor que la caracteriza.