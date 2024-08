Epa Colombia reveló la millonaria cifra que pagó por su implante de pelo

Epa Colombia sigue siendo una de las creadoras de contenido más polémicas del país. Después del escándalo que la hizo famosa cuando dañó varias estaciones de transmilenio, la influenciadora cambió su forma de ser, incluso hasta su forma de vestir.

El año pasado aseguró que quería estar lejos de los escándalos y que quería convertirse en mamá junto a su novia Karol Samantha, sueño que cumplió abril de este año.

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia Fotografía por: Captura de pantalla La Red

¿Cuánto le costó el implante capilar a Epa Colombia?

Aunque la creadora de contenido ha intentado estar lejos de la polémica, cada cosa que realiza termina convirtiéndose en tendencia. Recientemente, se sometió a un nuevo procedimiento estético, esta vez relacionado con su cabello.

La también empresaria de queratinas se realizó un implante capilar, que, aunque fue muy doloroso, la tiene feliz. A través de sus redes sociales mostró el proceso.

Recientemente, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ un usuario le preguntó sobre el procedimiento y ella terminó revelando el valor exacto de lo que le costó, dejando sorprendido a más de uno.

“Me costó 15 millones de pesos. Yo tenía unas entradas hereditarias y aproveché que se me estaba cayendo el cabello para que se regenerara de nuevo y volviera a crecer. Apenas me hice el implante como que dejó de caerse el cabello y aprovechando que soy frentona, me puse más adelante el cabello, dos centímetros. Me rellené y ya me está creciendo”, aseguró.

Enseguida, reveló que está próxima a hacerse un nuevo procedimiento estético. “La otra semana me voy a operar, yo te voy a mostrar cómo quedé, y no es que yo no tenga amor propio, al contrario, me sobra, son como jugueticos que me pongo”, aseguró.

Críticas a Epa Colombia

Los internautas no han dudado en dejarle todo tipo de comentarios a la influenciadora. “Con esa cara que tiene nada la arregla”, “cada persona gasta su dinero como quiera”, “Efectos de aplicarse su propio producto”, “está re calva”, “la que puede puede”, “ella todos los procedimientos le cuestan y habla es de millones nada modesta siempre dice millones”, “para saber que se le vuelve a caer”, “no tienes por qué dar explicaciones, te hiciste el procedimiento porque se te dio la gana y ya”, “ella cree que con esos procedimientos va a tapar la falta de amor que tiene”.