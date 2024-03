Epa Colombia reveló la cifra que le transfirió a Luly Bossa: “quedé impresionada”

El pasado 9 de marzo, Luly Bossa confirmó la muerte de Ángelo, su hijo, quien sufría de distrofia muscular de Duchenne. De acuerdo con lo que contó la actriz, el joven tenía una virosis de gripe y ese día se atoró con una flema que terminó acabando con su vida.

Te puede interesar: Las Kardashian están de luto. Kris Jenner lamentó la muerte de una de sus hermanas

Luly Bossa Fotografía por: Instagram @lulybossa1

“Él ya no respiraba, eso fue en cuestión de segundos... A veces Ángelo me volvía, se le sentía el pulso, pero se me iba; finalmente lo entubaron... se le estaba inflando el estómago. No podían hacer nada, no le encontraban la vena... Lograron los impulsos eléctricos, pero hizo un paro”, dijo a través de un en vivo.

¿Qué pasó con Luly Bossa y Epa Colombia?

En ese momento, Luly utilizó sus redes sociales para confirmar la lamentable noticia y, de paso, pedirle ayuda a sus seguidores pues no contaba con los recursos suficientes para cubrir el funeral de su hijo. Muchos seguidores, amigos e incluso famosos que no eran cercanos a la actriz le enviaron su granito de arena a un número de cuenta que ella puso en sus redes.

Una de ellas fue Epa Colombia; sin embargo, en una transmisión en vivo, la actriz aseguró que nunca había recibido nada de la creadora de contenido. Su versión se convirtió en toda una polémica en redes sociales, pues Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, salió a desmentirla mostrando pruebas de conversaciones y de la transferencia que le realizó.

Vea también: Fotos: Epa Colombia compró lujoso apartamento en Cartagena: “te va a encantar”

¿Cuánto le dio Epa Colombia a Luly Bossa para el funeral de su hijo?

Luego que Bossa afirmara que no había recibido ayuda de Epa Colombia como se decía en redes sociales, la misma generadora de contenido utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su decepción con las palabras de la actriz. De paso, confirmó que sí hizo una transferencia de 800.000.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Admiro a las mujeres que sacan a sus hijos adelante, su labor tan linda y su dedicación... el 9 de marzo yo vi que Luly Bossa necesitaba ayuda... Yo hice una transferencia de 800 mil pesos... Ayer en el en vivo sale la actriz diciendo que yo no le di absolutamente nada y que yo no me contacté con el equipo. Ella estaba pasando por un momento súper difícil en su vida, en su duelo y yo iba a escribirle ‘amiga le mandé algo’, no”, dijo con una evidente molestia.

En historias de Instagram mostró la prueba de la transferencia, donde se observa el valor exacto, la fecha y la hora. No obstante, Epa Colombia ha sido fuertemente criticada por los cibernautas por, supuestamente, aprovecharse del difícil momento que vivía la actriz. “La gente escribiéndome que yo no le di nada, que me aproveché de ella, que ella me desmintió. Uno antes de juzgar y de decir que una persona no la ayudó, hay que revisar una por una, de pronto no revisó, su mánager, o no sé, tanta gente me ha atacado que yo quedé impresionada. Uno siempre hace las cosas de corazón, bien”, aseguró.

Por ahora, Luly Bossa no se ha vuelto a referir al respecto.