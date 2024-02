Epa Colombia mostró el cuarto de su bebé, pero recibió críticas por la decoración

Desde que la generadora de contenido Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, dio a conocer la noticia de su embarazo, ha registrado, a través de sus redes sociales, los momentos más importantes del proceso, junto a su pareja Karol Barbosa.

Hace unos días, en entrevista con Vea, reveló que no todo ha sido color de rosa durante su gestación, sin embargo, está ansiosa por la pronta llegada de la pequeña, que está programada para nacer el próximo 12 de abril.

“Normalmente dicen como estás viviendo la mejor etapa de tu vida y deberías sentirte muy feliz y no … Aquí juegan mucho las emociones, digamos este embarazo no es un embarazo normal, si fue demasiado duro para mí, me dio depresión, no quería ni pararme, todos los síntomas que uno puede tener y hasta más, todos los tuve, pero quería cumplir mi sueño de ser mamá y Dios me dio la oportunidad”, aseguró.

Epa Colombia muestra el cuarto de su hija

Por medio de sus historias en Instagram, la bogotana compartió con sus seguidores un adelanto de la que será la habitación de Daphne Samara. En el clip, se observa el nombre de la bebé plasmado en la pared de color lila e imágenes grabadas con mariposas.

Además, se ve un clóset color morado con luces neones en el fondo. Durante el recorrido, Daneidy también mostró algunos vestidos, bodies, medias y gorros que le ha comprado a la pequeña, y hasta una muñeca que le regaló Yina Calderón.

Sin embargo, la empresaria recibió todo tipo de comentarios por la decoración de la habitación, mientras unos la criticaron, otros elogiaron: “Que bello”, “muy tierno para la bebé”, “que buen gusto”, “que luces tan agresivas para un bebé”, “parece un spa de uñas”, “muy mañé y guiso”, fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas. Aquí se lo mostramos.

