Epa Colombia ingresará al quirófano nuevamente: “no estoy bien”. ¿Qué le pasó?

Epa Colombia es una de las influenciadoras más comentadas del país. La también empresaria de queratinas ha sido protagonista de múltiples titulares en las últimas semanas por un ‘rifirrafe’ en redes sociales con Diana Celis, su ex, un reciente procedimiento estético al que se sometió, entre otros detalles de su vida personal.

Te puede interesar: Epa Colombia reveló la millonaria cifra que pagó por su implante de pelo

¿Qué le pasó a Epa Colombia?

En las últimas horas, la empresaria hizo una nueva ronda de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram y preocupó a sus seguidores con una nueva revelación.

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia Fotografía por: Captura de pantalla La Red

Un usuario le preguntó: “¿Epa te gustaría tener otro hijo pero que sea niño?”. Sobre eso, la influenciadora reveló que debe someterse a una nueva cirugía, aunque no especificó de qué. “Amiga, sí, pero voy a tratar de tener el niño. No me fue bien con la cesárea, creo que me van a volver a abrir por dentro para mirar qué es lo que realmente tengo, no estoy bien y no es una lipo, aunque ya me opero en ocho días, después te cuento qué me pasó, me fue muy mal, Dios mío”.

Aunque la empresaria no contó más detalles y reveló que no se trata de una cirugía estética, los internautas han opinado sobre los diferentes procedimientos a los que se ha sometido: “es que no se cuidan, el éxito de toda cirugía es el cuidado”, “será que no se cuidó lo suficiente”, “claro que le fue mal una cesaría no es un juego, es muy delicado”, “eso pasa porque no se cuidan”, “no decían que por tener plata iba a ser fácil tener la hija”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Nuevas declaraciones de Epa Colombia sobre Diana Celis, su ex

Hace unas semanas, Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, reveló los problemas que tuvo con Diana Celis, con quien sostuvo una relación por seis años.

Ahora, una vez más, a través de las redes sociales, volvió a arremeter contra ella, afirmando que le quitó gran cantidad de su dinero en la separación. “Amiga, ¿por qué si Diana te quitó la mitad, ella por qué paga arriendo?”. Le preguntó uno de sus seguidores, a lo que Epa respondió: “amiga, porque ella se puso de chistosa a, en lugar de cuadrar conmigo, de demandarme, qué pena utilizar un juez de Colombia, ella puede vivir bien, solo que ella es muy tacaña. Yo sí vivo muy bien y mi hija vive como una reina porque nada lo saco por publicidad, ni siquiera un coche o un caminador. Ella es la que se da mala vida, porque por hacer más hace menos... Trabaje, mi amor, si ella se da mala vida es porque quiere darse mala vida, porque en vez de progresar va es para abajo”.